عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إخطار موظفي التنظيم والإدارة بدفع مقدم شقق حي زهرة العاصمة بمدينة بدر

صدى البلد

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ملف تسليم الوحدات السكنية للمرحلة الأولى من الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية بحي "زهرة العاصمة" بمدينة بدر. 

ووجه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ببدء إخطار الموظفين المنتقلين الذين تم تخصيص وحدات سكنية لهم، بالتوجه إلى بنك التعمير والإسكان، واستكمال قيمة مقدم الوحدات المخصصة لهم تمهيدا لتوقيع العقد والاستلام، وذلك في إطار الحوافز المقررة للموظفين المنتقلين للعمل بوحدات الجهاز الإداري للدولة بالعاصمة الإدارية.

وأكد رئيس الوزراء على توجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكليف الحكومة بتأمين نقلة نوعية في آلية عمل الجهاز الإداري للدولة بالتزامن مع الانتقال للعاصمة الإدارية، مشددا على أن الدولة المصرية حرصت على أن تصبح تجربة الانتقال إلى العاصمة الإدارية تجربة نموذجية في أفضل الممارسات في هذا الإطار، حيث تم مراعاة ألا يصبح الانتقال مجرد تغيير لمقر العمل ولكن تغيير في نمط عمل الجهاز الإداري للدولة.

واستعرض رئيس الوزراء مع الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، سير العمل في ملف تسليم الوحدات السكنية للمرحلة الأولى من الموظفين، في إطار اللجنة المشكلة لهذا الغرض من كل من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رئيسا، وعضوية كل من وزارة المالية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وبنك التعمير والإسكان.

وأشار رئيس الوزراء إلى حرص الدولة أيضا على تقديم حزمة من الحوافز للموظفين المنتقلين للعمل بالوحدات الإدارية التي تم نقلها للعاصمة، وأهمها منح الحق للموظف المنتقل في الاختيار بين الحصول على بدل انتقال نقدي يصرف شهريا، أو الحصول على وحدة سكنية في حي زهرة العاصمة بمدينة بدر، كما يمكن للراغبين من الموظفين الحصول على وحدة سكنية بالحي السكني R3 بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أنه نتيجة لزيادة عدد الموظفين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية، تم وضع عدد من المعايير للمفاضلة في توزيع الموظفين على عدة مراحل مقارنة بالمتاح حاليا، وأهمها الحالة الاجتماعية (حيث تم وضع أولوية للموظف أو الموظفة المتزوج أو المتزوجة من الجهاز الإداري للدولة، ثم الموظف الأرمل ويعول ثم المتزوج ويعول وصولاً للموظف الأعزب)، بجانب محل السكن (الأولوية للأبعد مسافة في محل السكن من الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية)، ثم طبيعة العلاقة الوظيفية، حيث تم منح الاولوية للموظف الدائم ثم المتعاقد، وتم وضع أوزان نسبية لهذه المعايير ومن حصل على الدرجة الأعلى تم إدراجه في المرحلة الأولى والبالغ عدد الوحدات بها 9024 وحدة سكنية بحي زهرة العاصمة.

وقال "الشيخ": الجهاز سيبدأ اليوم بإرسال الرسائل للموظفين في أدنى الدرجات المالية/ المستوى الوظيفي، بدءا من الدرجة السادسة حتى الدرجة الثانية، ومن المقرر أن يوالي الجهاز الإرسال لباقي الموظفين المستفيدين من الوحدات السكنية في هذه المرحلة تباعا.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضربة قوية لـ الذهب.. الأصفر بطريقه لتكبد خسارة أسبوعية مع تقييم المستثمرين لمسار الفائدة

التجار رفعوها 18 جنيه مرة واحدة | مفاجأة غير متوقعة في أسعار السجائر

خسائر جديدة تضرب سعر الذهب بعد قرار البنك المركزي| وعيار21 الآن مفاجأة

الجنيه راجع تاني|مفاجأة بسعر الدولار رسميا الآن بعد قرار البنك المركزي

الحبس 5 سنوات للجزارين وبائعي اللحوم في عيد الأضحى بهذه الحالة

قمة الأهلي الأبرز.. 4 مواجهات نارية متبقية تنتظر الزمالك في الدوري

أخبار الرياضة ... نجم الأهلي يوقع للزمالك ... كهربا مهدد بالإيقاف مجددا... نبأ سار بشأن عودة بن شرقي للزمالك

فرمان حاسم من كولر .. الأهلي يتمسك بنجم الفريق ويرفض رحيله

ترشيحاتنا

كل يوم نتقدم.. أوكرانيا تكشف أخر تطورات الهجوم المضاد

من سيخلف نتنياهو في قيادةِ حزب الليكود؟.. أبرز 10 شخصيات بـ إسرائيل

وفاة اللواء محمود خلف

خلال قمة باريس.. المستشار الألماني يدعو لتكاتف عالمي في مكافحة التغير المناخي

غرامة 5 آلاف جنيه.. حظر نقل وحفظ جلود الأضاحي بدون تصريح بالجيزة

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة الأولى من ذي الحجة بالحرمين الشريفين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غريب وخطير.. صورة لـ كوبري في أستراليا تثير جدلا

إنسان نياندرتال.. تفاصيل اكتشاف نقوش عمرها 57 ألف سنة في فرنسا

تصرف سائق نقل مصري أمام سيارة تحترق يثير الإعجاب | تفاصيل

قبل 9 أشهر .. قصة شخص تنبأ بمأساة غواصة تيتان قرب تيتانيك

فيديو

بالأسماء.. صفقات الزمالك صيف 2023| فيديو جراف

قرار جديد حول السبائك وسر تراجع أسعار الذهب في مصر..فيديو

تفاصيل ومدة إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص.. فيديو

العالم يحبس انفاسه .. بدء العد التنازلي لانتهاء الغواصة تيتان وركابها الخمسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

اﻟﻤﺰﻳﺪ