مؤسس تمرد: المكسب الأهم لثورة 30 يونيو هو الاستقلال الوطني

قال محمود بدر ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومؤسس حملة تمرد أن هناك عدد من المكاسب لثورة 30 يونيو.

وأشار بدر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن المكسب الأول بالنسبة لى هو الإستقلال الوطنى والحفاظ على الكرامة الوطنية والسيادة الوطنية ، حيث أن مصر 30 يونيو مستقلة ، حينما قال الأمريكان لمصر بعد ثورة 30 يونيو سنمنع عنكم الطائرات وسنمنع عنكم قطع غيارات الطائرات الأباتشى وغيرها ، إلا ان المشير عبد الفتاح السيسى القائد العام للقوات المسلحة اتى بطائرات رافال من فرنسا وعقد صفقت مع روسيا وألمانيا وغواصات من ألمانيا وميسترال من فرنسا ، وأحدث تنوع فى مصادر تسليح الجيش المصرى، وكسر احتكار الغرب والأمريكان للسلاح.

وأضاف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومؤسس حملة تمرد: ونجح المشير عبد الفتاح السيسى القائد العام للقوات المسلحة فى ذلك الوقت فى أن أن كل دول العالم أصبحت تعترف بثورة 30 يونيو.

وتابع:المكسب الثانى وهو الأعظم المتتم لثورة 30 يونيو وهو مبادرة حياة كريمة وتنمية الريف المصرى وإحداث نقلة نوعية فيه ، وأصبح لدينا أكثر من 70 % من قرى مصر بها صرف صحى والعديد من الخدمات ، بالإضافة إلى إقامة العديد من العديد من المشروعات التى تقوم بتشغيل 5 مليون مواطن وأكثر.

واختتم: لا يوجد ملف على مستوى الدولة المصرية سواء فى الصحة أو التعليم أو النقل أو الطرق أو التكنولوجيا لم يتم تناوله أو تحقيق إنجاز فيه فى عهد الرئيس السيسى ، وهناك إنجاز اخر وهو عودة الدور القيادى والإقليمى لمصر.