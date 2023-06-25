شوبير يوجه رسالة لمنتخب مصر الأوليمبي عبر فيسبوك.. تفاصيل

وجه الإعلامي أحمد شوبير رسالة لمنتخب مصر الأوليمبي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب شوبير :"منتخب مصر الأولمبي يبدأ مشواره اليوم في بطولة كأس الأمم الافريقية تحت 23 عام ضد النيجر.. بالتوفيق".

غادرت بعثة المنتخب الأوليمبي لكرة القدم اليوم الرباط إلى مدينة طنجة المقرّر أن تستضيف مباريات مجموعة الفراعنة التى تضم معهم : مالى والنيجر والجابون فى كأس الأمم الأفريقية التى تجري بالمغرب الشقيقة فى الفترة من 24 يونيو الجاري إلى 8 يوليو القادم .

واستقلت بعثة المنتخب الأوليمبي القطار السريع من الرباط إلى طنجة فيما تم ارسال الأمتعة والحقائب بالاتوبيس ، واستغرقت رحلة القطار ساعة والربع ساعة ، مما وفر نحو ثلاث ساعات كانت البعثة ستستغرقها لو استقلت الاتوبيس .

واختتم المنتخب الأوليمبي معسكره أمس بلقاء ودى مع الكونغو برازافيل انتهى بالتعادل السلبي فى آخر بروفه المنتخبين قبل بدء منافسات البطولة .



ويستعد المنتخب الاوليمبي للقاء النيجر فى أولى مبارياته يوم الاحد المقبل بمدينة طنجة ضمن منافسات الجولة الأولى للبطولة التى يتأهل أصحاب المراكز من الاول الى الثالث مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024 بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة .. وتضم المجموعة الأولى: المغرب وغانا وغينيا والكونغو برازافيل .