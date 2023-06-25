يوم عرفة 2023.. متى يبدأ وحكم صيامه لمن فاتته ثماني ذي الحجة

يستعد حجاج بيت الله الحرام للوقوف بصعيد عرفات، حيث اليوم التاسع من ذي الحجة والذي يعرف بـ يوم عرفة، وهنا يتساءل الكثيرون عن متى يبدأ يوم عرفة ومتى ينتهي؟ وهل يحوز صيامه منفردا؟

يوم عرفة هو أعظم أيام السنة، ولا بد أن يتفرغ فيه المسلمون للعبادة والعمل الصالح لنيل الثواب والرحمة والمغفرة، ولذلك نوضح أن يوم عرفة يبدأ لغير الحاج بطلوع فجر اليوم التاسع من ذي الحجة، وينتهي عند غروب شمس ذلك اليوم، وهو يوم صيام قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم "أحتسب على الله أن يكفر ذنوب السنة الماضية والسنة الباقية".

وسيبدأ يوم عرفة لهذا العام بفجر يوم الثلاثاء 27 يونيو الجاري وينتهي بأذان مغرب نفس اليوم، ويستحب الإكثار من الدعاء والذكر والتكبير طوال يوم عرفة.

واختلف الفقهاء في ابتداء وقت الوقوف بعرفة للحجاج، إذ يبدأ وقت الوقوف بعرفة من طلوع فجر اليوم التاسع من ذي الحجة عند الحنابلة، ومن زوال شمس يوم التاسع قُبيل الظهر عند الأئمة الثلاثة، ويستمر وقت الوقوف إلى طلوع فجر يوم النحر؛ يوم العاشر من ذي الحجة.

وبالتزامن مع قرب حلول موعد وقفة عرفات 2023، يتساءل المسلمون لماذا سمي يوم عرفة بهذا الاسم؟ وفي ذلك تعددت الأقاويل كالتالي:

القول الأول: قيل إن آدم قد عرف حواء في يوم عرفة.

القول الثاني: قيل إن جبريل نزل على إبراهيم عليه السلام ليُعّلمه مناسك الحج، وكان جبريل يقول لإبراهيم " أعرفت.. أعرفت ".

القول الثالث: لأن عرفة مشتقة من الاعتراف وهو عكس الانكار والجحود، ففي عرفات يقوم الحجاج بتلبية نداء الله ويهللون ويكبرون وهم بذلك متضرعين لله ومعترفين بخطاياهم وذنوبهم.

والقول الأرجح بين جمهور أهلم العلم لأن عرفات جاءت من الاعتراف بالذنب فهم يعترفون بذنوبهم ويتضرعون لله لكي يغفر لهم الذنوب.

حكم صيام يوم عرفة منفردًا

وحول سؤال يقول ما حكم صيام يوم عرفة منفردًا؟ فقد سمعت أنه إذا أردت صيام يوم عرفة فإنه يلزمني الصيام من أول شهر ذي الحجة، أجابت دار الإفتاء المصرية أنه لا يجب على المسلم لكي يصوم يوم عرفة أن يصوم الأيام الثمانية التي قبله؛ حيث ورد في الحديث الشريف استحباب صوم يوم عرفة من غير اشتراط اقتران صومه بصوم ما قبله؛ فروى مسلمٌ في "صحيحه" عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ».

فضل يوم عرفة

هو يوم إكمال الدين وإتمام النعمة على المسلمين، يقول عمر بن الخطاب نزلت هذه الآية " اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا " في يوم عرفة والنبي واقفُ يدعوا الله.

كما أن ذلك اليوم هو عيد لأهل عرفات، حيث قال رسول الله "يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب "، ويوم عرفة اليوم الذي أقسم الله به، والعظيم لا يقسم إلا بعظيم، فهو اليوم المشهود، قال تعالى "وشاهد ومشهود"، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم:" اليوم الموعود يوم القيامة، واليوم المشهود يوم عرفة، والشاهد يوم الجمعة.

خطيب يوم عرفة 2023

وقد أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، صدور الموافقة الكريمة على تولي الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد عضو هيئة كبار العلماء إلقاء خطبة يوم عرفة لهذا العام 1444هـ، والدكتور ماهر بن حمد المعيقلي إمام وخطيب المسجد الحرام إمامًا احتياطيًّا.

وفي السطور التالية محطات من سيرة الشيخ يوسف بن محمد بن سعيد خطيب يوم عرفة 2023.

اسمه و نشأته:

هو الشيخ الدكتور يوسف بن محمد بن عبدالعزيز بن سعيد، حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة وحفظ جملة من المتون في فنون متعددة.

شيوخه:

حضر دروس عدد كبير من العلماء وقرأ على آخرين؛ منهم: "مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ. الشيخ صالح الأطرم. الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ. الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن سحمان قاضي محكمة التمييز سابقاً. الشيخ صالح بن إبراهيم البليهي. الشيخ علي الهندي، وغيرهم.

المسيرة التعليمية:

1- حصل على درجة البكالوريوس من كلية أصول الدين بالرياض عام 1411 بتقدير ممتاز.

2- حصل على درجة الماجستير عام 1415 بتقدير ممتاز، من قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة..

3-حصل على الدكتوراه عام 1418 من القسم نفسه بتقدير ممتاز.

المؤلفات:

له أكثر من ثلاثين كتاباً وبحثاً منشوراً وتحت النشر.

أعماله الوظيفية:

المناصب التي تقلدها:

عضو هيئة كبار العلماء بموجب الأمر الملكي الكريم في 1/ 3/ 1442 حتى الآن.

عين نائباً لوزير الشؤون الإسلامية بالمرتبة الممتازة لمدة أربع سنوات بموجب الأمر الملكي الكريم في 20/ 4/ 1438

أستاذ منذ عام 1427.

أستاذ مشارك 1423

أستاذ مساعد عام 1419

محاضر 1415

معيد 1411

عمل وكيلاً لقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 1418 - 1419 هـ ثم رئيساً لقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 1423 - 1425 هـ.

اللجان العلمية:

رئيس لجنة الأمن السيبراني في وزارة الشؤون الإسلامية.

رئيس لجنة مسابقات القرآن الكريم في الوزارة.

نائب رئيس لجنة الحج في الوزارة.

رئيس لجنة ترجمة المصاحف في مجمع الملك فهد وغيرها.

كلف برئاسة لجنة فحص الرسائل العلمية في جامعة الإمام مدة سبع سنوات.

كلف برئاسة لجنة النظام والشؤون العلمية في الجامعة لمدة ثمان سنوات.

عضو مجلس الدراسات العليا في الجامعة.

عضو المجلس العلمي في الجامعة

عضو مجلس كلية أصول الدين.

عضو مجلس قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة.

عضو مجلس قسم الدراسات الإسلامية.

عضو الهيئة الاستشارية لمجلة الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة.

عضو لجان الترقيات لأعضاء هيئة التدريس.

عضو لجان تحكيم البحوث العلمية والدراسات.

رأس لجاناً علمية في مؤتمرات وندوات علمية.

المشاركات العلمية:

التدريس في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف والمساجد الأخرى.

الخطابة أكثر من عشرين عاماً في عدد من الجوامع ومصليات العيد الكبرى.

المشاركة في برامج الوزارات والجامعات العلمية.

مشاركات في الإذاعة والتلفاز والصحف.

المشاركة في الإشراف على الرسائل العلمية ومناقشتها.