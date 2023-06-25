ركن الحج الأعظم.. أحد علماء وزارة الأوقاف يكشف عن فضل يوم عرفة

أكد الشيخ محمود حافظ مأمون، أحد علماء وزارة الأوقاف، أن الوقوف بعرفة هو ركن الحج الأعظم، مشيرا إلى أنه يجب على الحاج أن يقف بعرفة، ومن لم يقف بعرفة لا يحتسب له الحج.

وقال محمود حافظ مأمون، خلال لقاء له لبرنامج "ًصباحنا مصري"، عبر "الفضائية المصرية"، إن الله سبحانه وتعالى يباهي الملائكة بأهل عرفة، مؤكدا أن هذا اليوم تستجاب فيه الدعوات وتغفر فيه الذنوب.

استغلاله بالشكل الأمثل

وأضاف أحد علماء وزارة الأوقاف، أن النبي (صلى الله عليه وسلم)، أن أفضل الدعاء هو دعاء يوم عرفة، مؤكدا أن هذا اليوم عظيم ويجب على المسلم استغلاله بالشكل الأمثل.