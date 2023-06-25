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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أول صور للفنان طارق النهرى على سرير المستشفى

طارق النهرى
طارق النهرى

حرص كل من الفنان إيهاب توفيق والإعلامية مي حلمى  على زيارة الفنان طارق النهري في المستشفى بعد خضوعه إلى عملية جراحية ؛ إثر تعرضه إلى أزمة قلبية شديدة.

طارق النهري

طارق النهري 

كشفت جيسي ابنة الفنان طارق النهري، تطورات الحالة الصحية لوالدها بعد نقله للمستشفى ليلة أمس السبت 24 يونيو، وذلك من خلال منشور كتبته عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

طارق النهرى 

وكتبت جيسي طارق النهري، عبر فيسبوك: «الحمد لله بابي خرج من العمليات.. عمل قسطرة و ركب دعامتين بسبب انسداد في شريانين .. ارجوكم ادعو له بالشفاء .. يا رب يشفيك و يعافيك حبيبي».

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طارق النهري ووعكته الصحية

تعرض الفنان طارق النهري لأزمة قلبية مفاجئة، وأجرى على أثرها عملية جراحية في القلب في أحد المستشفيات الكبرى.

أحدث لقاءات طارق النهري

وقال الفنان طارق النهري إنه ابتعد فترة عن الفن وعن التصوير وهذا أحزنه بشدة، مضيفا: “لكني بعد عودتي من خلال  مسلسل جعفر العمدة كنت قلقان وخائف ولكن والحمد لله سعدت بردود الفعل ونجاح المسلسل ، لدرجة أن الناس بتستقبلني في مكان إقامتي بحدائق القبة استقبال الفاتحين، وعادت الروح لي مرة أخرى باستقبال الناس في كل مكان أتواجد فيه”.

وأضاف طارق النهري خلال حلوله ضيفا ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي د. عمرو الليثي على شاشة الحياة: “أنا على صلة قرابة بالنجم أمير كرارة وهو ابن خالي وفي تشابه بيننا لدرجة أن الفنان محمد رمضان في أحد المشاهد التي تم تصويرها قالي لي أنت قريب أمير كرارة”.

وتابع طارق النهري: “قدمت دور والد أمير كرارة في أنا عشقت والجميع يقولون انتوا قرايب، وفي مسلسل سوق الكانتو قدمت دورا مهما ومختلفا لراجل يبيع الكحوليات ومتواطئ مع الإنجليز”.

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