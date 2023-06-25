بعد إنهاء تمرد فاجنر.. بوتين يرأس اجتماعًا لمجلس الأمن الروسي

أعلن التليفزيون الروسي، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيترأس اجتماعًا دوريًا لمجلس الأمن الروسي الأسبوع المقبل.

وظهر بوتين منذ قليل، على التلفزيون الحكومي، اليوم الأحد، مجددًا التزامه بالعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وكانت هذه المرة الأولى منذ أن هدد التمرد المسلح بالإطاحة بنظامه.

وجدد بوتين التزامه بالحرب في أوكرانيا، واصفًا "العملية العسكرية الخاصة" بأولوياته القصوى.

وبحسب “رويترز” قال "أبدأ يومي بهذا وأنهي به"، مؤكدًا أنه على اتصال دائم مع وزارة الدفاع الروسية ويثق في تحقيق كل أهداف العملية الخاصة في أوكرانيا.

وفي وقت سابق من السبت، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطاب له ما يحدث من تطورات متسارعة في روسيا، و"التمرد المسلح" الذي قام به مؤسس قوات فاجنر العسكرية الخاصة بأنه "طعنة في الظهر".

وقال بوتين: "تم جر قوات فاجنر لمغامرة إجرامية عبر التمرد المسلح"، مشيرا إلى أنه سيتم الرد بشكل قوي وصارم على التمرد.

واتهم بوتين قائد فاجنر بـ"خيانة" روسيا بدافع "طموحات شخصية"، مشيرا إلى أن تمرد فاجنر هو "تهديد قاتل" للدولة الروسية.

