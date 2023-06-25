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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مجلس جامعة الإسكندرية يشكل لجنة لدعم الطلاب المتفوقين غير القادرين بالبرامج الدولية

مجلس جامعة الإسكندرية
مجلس جامعة الإسكندرية

قدم الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، فى مستهل اجتماع مجلس الجامعة، التهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وذكرى ثورة ٣٠ يونيو التي مثلت تحولا جوهريًا وعلامة فارقة في تاريخ الوطن لإستعادة هويته وحريته، سطرت خلالها إرادة المصريين ملحمة خالدة للحفاظ على هويته، وكتبت بأحرف من نور ميلاد مسار جديد من مسارات العمل الوطني، لتنطلق مسيرة التنمية والبناء في كافة المجالات لإقامة الجمهورية الجديدة.

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كما هنأ المجلس أعضاء المجلس الجديد لنادي أعضاء هيئة التدريس بعد الانتخابات التى جرت أول أمس بمقر النادي، مؤكداً على تقديم كل صور الدعم  للمجلس الجديد وتوفير كافة التسهيلات له للقيام بدوره المجتمعى الهام ، مشيرًا إلى أن عمليات التطوير الجارية بالنادى ليكون ملتقى مناسبًا لأعضاء هيئة التدريس وأسرهم.
وفى إطار المسئولية المجتمعية لجامعة الإسكندرية، وافق المجلس على تشكيل لجنة لدراسة إنشاء مكتب منح جامعة الإسكندرية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال لتقديم منح  للطلاب المتفوقين من غير القادرين للدراسة بالدرجات العلمية المزدوجة والدرجات المشتركة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا مؤكداً أن الجامعة تؤكد أن عدم القدرة المالية للطالب المتفوق والمبدع لن تكون عائقا لتحقيق طموحه العلمي.

ووافق المجلس على اعتماد برنامج اقتصاديات الدواء وهو ماجستير مهنى بينى بنظام الساعات المعتمدة بكلية الصيدلة بين قسمى الصيدلانيات والصيدلة الإكلينيكية والممارسة الصيدلية.

ووافق المجلس على مبادرة جامعة الإسكندرية لدعم البحوث (Alex- RSI) المرحلة الثانية، وزيادة ميزانيته من ٢٠٠ ألف جنيه إلى ٣٠٠ ألف جنيه للمشروع الواحد، بهدف إبراز النتائج البحثية المتميزة ودعم النشر العلمي الدولي عن طريق مكافأة الباحثين الذين يقومون بالنشر في الدوريات العالمية المصنفة دولياً.

ووافق المجلس على إتفاقية الشراكة بين جامعة الإسكندرية والوكالة الجامعية الفرانكفونية- مونتريال كيبك- كندا، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية (كلية الزراعة) وجامعة يورال الجنوبية بروسيا فى مجال الأغذية الوظيفية والتغذية، وإتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية ( كلية التربية الرياضية للبنات) وكلية ترى فوكس بكندا.

وإتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية وجامعة سانت بيتر سبيرج الكهروتقنية بروسيا، وإتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية والجامعة المجرية للزراعة وعلوم الحياة، وبروتوكول التعاون بين جامعة الإسكندرية (كلية الأعمال) ومؤسسة أشرقت الخيرية، وبروتوكول التعاون بين جامعة الإسكندرية (كلية العلوم) والشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته " إيثيدكو"، ومذكرات التفاهم بين جامعة الإسكندرية (كلية الصيدلة) وكلا من وزارة الصحة وشركة الإسكندرية للأدوية ومستشفى ٥٧٣٥٧ وشركة ميدزين للأدوية، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية (معهد الدراسات العليا والبحوث) ومركز بازل الإقليمى للتدريب ونقل التكنولوجيا للدول العربية، وإتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية ( كلية الزراعة) ومصنع الفتح لمنتجات الألبان.

ووافق المجلس على ترقية ٢٩ عضو هيئة تدريس، ١٧ إلى وظيفة أستاذ، و ١٢ إلى وظيفة أستاذ مساعد، وتعيين ١٣ مدرس، ومنح ٨٠ درجة دكتوراه، و ١٠٧ درجة ماجستير في التخصصات العلمية المختلفة.

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