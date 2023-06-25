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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس العراقي: نعمل على تأسيس المجلس الأعلى للمياه

صدى البلد

أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد، أن رئاسة الجمهورية تعمل على تأسيس المجلس الأعلى للمياه، مشددا على ضرورة تشكيل لجنة دائمة تتولى إجراء المفاوضات واللقاءات مع كل من تركيا وسوريا وإيران.

وقال رئيس الجمهورية - خلال لقائه مع وزير الموارد المائية العراقي عون ذياب، وفقا لقناة “السومرية نيوز” الإخبارية - إن "المياه عنصر أساسي في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية في جميع أنحاء العالم وفي العراق، حيث نشأت أولى الحضارات السومرية والبابلية والآشورية على ضفاف نهري دجلة والفرات قبل آلاف السنين"، مؤكداً أنه علينا أن ننظر إلى السياسات المائية والتحديات التي تواجهه في استثمار الموارد المائية لفهم ما يحمله المستقبل للعراق.

وتطرق الرئيس - خلال اللقاء - إلى مجموعة نقاط أسهمت في وقوع أزمة المياه الحالية، منها التغير المناخي وتصرفات دول الجوار، فضلاً عن إدارة المياه في العراق، مشددا على ضرورة تشكيل لجنة دائمة تتولى إجراء المفاوضات واللقاءات مع كل من تركيا وسوريا وإيران، بالإضافة إلى أهمية تكثيف حملات التوعية والإرشاد الإعلامية لتسليط الضوء على أزمة المياه والحلول والمعالجات الممكنة.

من جانبه، أشاد وزير الموارد المائية، بدعم رئيس الجمهورية للوزارة من أجل تحقيق أهدافها المنشودة وتجاوز أزمة المياه.

واستعرض الوزير الإنجازات المتحققة والتحديات التي تواجه عمل الوزارة، وحجم الجهود والأعمال التي تؤديها الوزارة من أجل تأمين المياه والمحافظة عليها.

 

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