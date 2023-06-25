وسط التطورات الأخيرة.. الصين تعلن دعمها لجهود موسكو في تحقيق الاستقرار

قالت وزارة الخارجية الروسية يوم الأحد إن بكين أعربت عن دعمها لجهود موسكو لتحقيق الاستقرار في الوضع بروسيا وسط التطورات الأخيرة التي تشمل الشركة العسكرية الخاصة لمجموعة فاغنر (PMC) ورئيسها يفغيني بريغوزين.

وأعلنت الوزارة بعد ذلك أن 'الجانب الصيني أعرب عن دعمه لجهود قيادة الاتحاد الروسي لتحقيق الاستقرار في البلاد فيما يتعلق بأحداث 24 يونيو ، وأكد مجددا اهتمامه بتعزيز وحدة روسيا وازدهارها'. اجتماع الاحد بين نائب وزير الخارجية الروسي اندريه رودنكو ووزير الخارجية الصيني تشين جانج في بكين.



وشددت الوزارة الروسية على أن موسكو وبكين تربطهما علاقات 'قائمة على الثقة'.

وجاء في البيان أن 'الجانبين أشادا بالوضع الحالي للعلاقات الروسية الصينية وأكدا استعدادهما لبذل جهود مشتركة لتعزيزها بشكل مطرد'.

يوم الجمعة ، فتح جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB) قضية جنائية للتحريض على تمرد مسلح بسبب تصريحات أدلى بها نيابة عن بريغوزين. وقال FSB إن هناك تهديدًا بالتصعيد على الأراضي الروسية.

قالت وزارة الدفاع الروسية إن تقارير وسائل التواصل الاجتماعي عن الضربات العسكرية الروسية المزعومة على معسكرات فاجنر العسكرية غير صحيحة.

وألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خطابًا متلفزًا للأمة يوم السبت وصف فيه تصرفات مجموعة واغنر العسكرية الخاصة بأنها تمرد وخيانة مسلحين، ووعد باتخاذ إجراءات قاسية ضد المتمردين.

في وقت لاحق من اليوم ، قال مكتب الرئاسة البيلاروسية إن بريجوزين قبل اقتراح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بوقف تحركات قوات فاغنر في روسيا واتخاذ مزيد من الخطوات لتهدئة الموقف.

وأكد بريغوجين في وقت لاحق هذه المعلومات ، قائلا إن قوات فاجنر عادت إلى معسكراتها الميدانية.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين مساء السبت إن القضية الجنائية المرفوعة ضد بريغوجين أُسقطت وإنه سيغادر إلى بيلاروسيا بموجب ضمانات قدمها بوتين.

وأضاف المتحدث أن أعضاء لجنة واغنر العسكرية الذين شاركوا في أحداث يوم السبت لن تتم ملاحقتهم، نظرًا لخدمتهم المتميزة خلال العملية العسكرية الخاصة لروسيا في أوكرانيا.