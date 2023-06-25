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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

العثور على بقايا بشرية بموقع اختفاء الممثل جوليان ساندز

صدى البلد

عثر متنزهون بحسب السلطات المحلية في كاليفورنيا على بقايا بشرية في منطقة جبل سان انطونيو في الولاية، على مقربة من الموقع الذي فُقد فيه الممثل البريطاني جوليان ساندز قبل خمسة أشهر.

وأفاد مكتب قائد شرطة مقاطعة سان برناردينو في بيان بأن المتنزهين عثروا على الرفات صباح السبت.

وأضاف أن المتنزهين "اتصلوا بمركز شرطة فونتانا بعدما اكتشفوا الرفات قرب الجبل".

ونقلت الرفات إلى مكتب الطبيب الشرعي لتحديد هوية الشخص الميت. ومن المتوقع أن تنتهي هذه العملية الأسبوع المقبل.

وفُقد أثر الممثل البالغ 65 عامًا والذي اشتُهر خصوصاً بدوره في فيلمي "روم ويذ إيه فيو" و"وورلوك"، منذ 13 يناير الفائت في جبل بالدي.

منطقة خطرة
ويُعدّ هذا الجبل المسمى أيضاً جبل سان أنطونيو والذي يبلغ ارتفاعه 3068 متراً، أعلى قمة في سلسلة جبال سان غابرييل بالقرب من لوس أنجليس.

وتشكّل المنطقة وجهة مقصودة من عشاق الأنشطة المقامة في الهواء الطلق، لكن سلسلة العواصف التي ضربت كاليفورنيا أخيراً أدت إلى تساقط كميات كبيرة من الثلوج، ما جعلها خطرة.

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