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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ تخطيط: التعدي على المناطق الأثرية تسبب في وجود تشوهات عمرانية

صدى البلد

قال الدكتور سعيد حسانين أستاذ التخطيط العمراني، إن الدولة بذلت جهودا في الحفاظ على التراث المعماري، وإنشاء مقابر الخالدين وإحياء القاهرة التاريخية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا نيوز"، أنه كان لدينا تراث له قيمة كبيرة به العديد من الآثار فى هذه الأماكن، ولكن تم التعدى عليها على مدى حقب وأصبحت تمثل عشوائية.

وأوضح أنه وجب علينا وضع مخطط يعرض على العامة ومتخصصين والمثقفين للوصول لأنسب وسيلة للتعامل مع هذا الأمر، إضافة إلى أنه نتيجة للتطوير الذي سيحدث في هذه المنطقة ونقل بعض المقابر للأشخاص المؤثرين فى الحياة المصرية ولابد من أن نرى حالتها ومكوناتها.
 

تطوير المناطق


وتابع أن هذا الأمر يعقبه تطوير المناطق العشوائية حول الآثار الهامة مثل آثار القلعة، مؤكدا أن الجور على هذه المناطق تسببت فى وجود تشوهات عمرانية عديدة، وآثار سلبية للعمران الموجود والنواحى المرورية و انتشار بعض العادات السيئة.

ولفت إلى أن أن وجود حديقة الخالدين فى مكان ما ونقل الكم الهائل من الآثار والتراث سيسمح لنا بتطهير الأماكن المحيطة بالآثار وإظهارها بالشكل الجيد.

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