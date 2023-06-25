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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس صربيا يكشف عن مفاجأة صادمة بشأن "تمرد" فاجنر في روسيا

رئيس صربيا
رئيس صربيا

قال الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، اليوم الأحد، إن أجهزة المخابرات الأجنبية لعبت على الأرجح دورًا في تمرد مجموعة فاجنر في روسيا.

في مقابلة مع قناة “بينك تي في” الصربية، اليوم الأحد، شدد فوتشيتش على أن بلجراد لا تدعم الانقلابات في البلدان الأخرى كمسألة مبدأ.

وأوضح فوتشيتش: “لم ندعمها في تركيا أو روسيا، ولن ندعمها في أمريكا أيضًا”، مضيفًا أنه يجب “تغيير الحكومات في الانتخابات بإرادة المواطنين”.

وتابع: “لا أريد أن أقول من كان متورطًا من الخارج، لكن ليس لدي شكوك”.

واستشهد فوتشيتش بعبارة “الخدمات الأجنبية”، مع ذلك، دون الخوض في مزيد من التفاصيل أو تقديم أي دليل.

وقال إن العقول المدبرة لمحاولة الانقلاب الفاشلة ابتكرت تكتيكًا خبيثًا تضمن مهاجمة الرئيس الروسي دون القول بشكل مباشر إن الجهد كان موجهًا إليه بالفعل.

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كما زعم المسؤول أن بعض المظالم التي أعرب عنها المتمردون، خاصة تلك المتعلقة بادعاءات الفساد، مشروعة.

وشدد على أنه مهما كانت هذه، فإنها لا تزال “سببًا لطعن بلدك في الظهر”.

وأضاف الرئيس الصربي أن بعض القوى، التي لم يحددها، كانت لديها توقعات عالية من تمرد فاجنر.

وأشاد فوتشيتش بمعالجة بوتين للأزمة، قائلا إنها انتهت بفضل رد فعله الحاد والقوي.

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