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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

باحث بالمركز المصري للفكر: فاجنر وروسيا في طريق اللا عودة

صدى البلد

قال محمود قاسم الباحث بالمركز المصري للفكر، إن ما حدث في الساحة الروسية خلال الـ48 ساعة الماضية يدور بالأساس حول فكرة ما يصطلح عليه "البجعة السوداء".

وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري ببرنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه الفكرة تدور بشكل رئيسي حول فكرة الأحداث غير المتوقعة، بداية من التحرك أو التمرد المسلح الذي قاده قائد مجموعة فاجنر ولم يكن متوقعا.

وتشير بعض التقديرات إلى أن قائد فاجنر والمشهد بشكل عام يسير في طريق أو نقطة اللا عودة، إلا أن حالة الوساطة سرعان ما أعادت الأمور مرة أخرى لحالة التهدئة ولوضعها الطبيعي.

الاعتبارات الرئيسية

وما حدث يجعلنا نفكر في مجموعة من الاعتبارات الرئيسية، أول هذه الاعتبارات في تقديري  التفكير في الرهان على الجيوش الموازية بشكل صريح وأساسي، أثبتت الأحداث وأحداث مماثلة في عدد من الصراعات الإقليمية في المنطقة، أن رهان بعض الدول على فكرة الجيوش الموازية هو رهان خاسر.

 

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