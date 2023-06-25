في متناول الجميع.. وزيرة التخطيط تزف بشرى سارة للمصريين حول الأسعار قبل العيد

ملامح انفراج الأزمة الاقتصادية بدأت تلوح في الأفق بعدما بعد اتخاذ الحكومة بغض القرارات التي من شأنها تخطى الأزمة من خلال تخفيض الأسعار بهدف التخفيف عن كاهل المواطن المصري.

إنخفاض أسعار السلع

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية: "مقدرة قلق الناس ولكن هناك أمور كثيرة تتحسن ونتوقع انخفاض الأسعار نهاية العام الجاري".

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر”: "هناك تحسن في مؤشرات التنمية المستدامة بنحو 6 درجات رغم تراجع دول العالم فيها، وفي مجال الأنفاق على التعليم زادت أكثر من 100% خلال الـ3 أعوام الأخيرة الصدمات كثيرة جدًّا على العالم وعلى الدولة متوسطة النمو والنامية ونبذل قصارى جهدنا للتخفيف من الأزمة الاقتصادية"، مؤكدة: "خلال الربع الأول من العام المقبل ستكون هناك انفراجة اقتصادية".

وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تحسن أداء مصر في تقرير التنمية المستدامة لعام 2023، ويستعرض تقرير التنمية المستدامة لعام 2023 (SDR 2023) أداء الدول تجاه تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويشير إلى المجالات التي تتطلب تقدمًا سريعًا، ويصدر عن جامعة كامبريدج بالتعاون مع مؤسسة (Bertelsmann Stiftung) الألمانية، وشبكة حلول التنمية المستدامة (SDSN) التي تعمل تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة، وبإشراف البروفيسور جيفري ساكس، خبير التنمية المستدامة.

أسعار السلع

وأضافت السعيد أن التقرير يشير إلى تقدم مصر في مؤشر أهداف التنمية المستدامة لعام 2023 ستة مراكز، حيث احتلت المرتبة 81 في عام 2023 من بين 166 دولة تضمنهم التقرير، مقارنة بالمرتبة 87 في عام 2022 من بين 163 دولة، كما ارتفعت درجة مصر في المؤشر محققة 69.6 درجة في عام 2023، مقابل 68.7 في عام 2022؛ بما يعكس مجهودات مصر الحثيثة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقالت الدكتورة مني عصام مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية للتنمية المستدامة إن التقرير الدولي عكس تطور أداء مصر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في عام 2023، حيث شهدت مجموعة من الأهداف الأممية تحسنًا في مقارنة بعام 2022 وهي كالتالي، الهدف الأممي الرابع "التعليم الجيد"، والهدف الأممي السابع "طاقة نظيفة وبأسعار معقولة"، والهدف الأممي السابع عشر "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف".

وأشارت مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن منهجية تقرير التنمية المستدامة 2023 تقدم تقييمًا للتقدم المحرز نحو أهداف التنمية المستدامة من قبل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ويتضمن التقرير مؤشر أهداف التنمية المستدامة، حيث يتم عرض الدرجات على مقياس من 0 إلى 100 ويمكن تفسيرها على أنها نسبة مئوية نحو الأداء الأمثل لأهداف التنمية المستدامة، لذلك، فإن الفارق بين 100 لبلد ما هو المسافة، بالنقاط المئوية، SDG ودرجة مؤشر التي يجب التغلب عليها للوصول إلى الأداء الأمثل لأهداف التنمية المستدامة. تُستخدم نفس سلة المؤشرات وحدود الأداء المماثلة لجميع البلدان، لتوليد درجات وتصنيفات قابلة للمقارنة.

من جانبه قال الدكتور محمد كيلاني، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء، إن الحكومة في الوقت الحالي تهتم بملف الاستيراد بشكل كبير، وأدخلت للدولة حزمة من مستلزمات الإنتاج الخاصة بالصناعة، للعمل على تقليل أسعار السلع.

وتوقع "كيلاني" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" انخفاض أسعار السلع، لتكون في متناول الجميع في القريب العاجل حتى تأخذ مستلزمات الإنتاج دورتها في السوق وتلقي بأثارها على أسعار السلع.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن تخزين التجار الكبار للسلع وتعطيش السوق، وتوقف عمليات الاستيراد من أسباب ارتفاع الأسعار، كما أن عجلة الإنتاج في الوقت الحالي مستقرة، ويتم عمل تعبئة للسوق المحلي، ما سيخفض الأسعار، بعد فترة من الآن .