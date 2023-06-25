عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عروض استثنائية لمسرحية خطة كيوبيد في عيد الأضحى

مسرحية خطة كيوبيد
مسرحية خطة كيوبيد

نظراً للنجاح الكبير الذي حققه العرض المسرحي "خطة كيوبيد" على مدار 6 مواسم متتالية، بقاعة يوسف إدريس بمسرح السلام، فقد تقرر عرضه بدءاً من ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

ويستمر العرض لمدة شهر، بشكل يومي، في تمام الساعة السابعة على مسرح السلام، باستثناء يوم الثلاثاء، بأسعار تبدأ من 57 جنيه.

يأتي ذلك بعد تحقيق أرقام قياسية في إيرادات مسرح الدولة، بالإضافة لليالي العرض المتتالية لمدة 132 ليلة علي مدار 8 أشهر متواصلة، بحضور جماهيري كامل العدد.

وتناقش “خطة كيوبيد” العلاقة بين الرجل والمرأة في إطار يجمع بين التراجيديا والكوميديا. من بطولة عبد المنعم رياض، كريم الحسيني، نوال سمير، أمنية حسن، ديكور أحمد أمين، إضاءة أبو بكر الشريف، أزياء رباب البرنس، تنفيذ ديكور وأزياء مي كمال.

txt

عودة مسرحية خطة كيوبيد فى هذا الموعد.. تفاصيل

txt

عرض مسرحية خطة كيوبيد ثانى أيام عيد الفطر

أيضاً موسيقى تامر عبد المجيد، مساعد مخرج تحت التدريب ياسمين علي، مساعد إخراج دعاء حسين، ومساعد إخراج تحت التدريب يوسف هاني، مخرج منفذ نور محيي فهمي، تأليف وأشعار عبد الله الشاعر، ومن إخراج أحمد فؤاد.

خطة كيوبيد الاضحى المبارك ايام عيد الاضحى المبارك كريم الحسيني كامل العدد يوسف ادريس مسرحية خطة كيوبيد مسرح الدولة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ابنه شابة وتوأم .. معلومات عن أبناء ريهام حجاج بعد إنجابها اليوم

بسبب الكيمياء.. بيان عاجل من التعليم بعد شكاوى طلاب الثانوية العامة

الكويت .. قرار عاجل من الحرس الوطني بشأن الإفراج عن العسكريين الموقوفين

شوف امتحان الكيمياء صعب ولاّ سهل.. آراء طلاب الثانوية العامة 2023

جوارديولا مازحا: سأستشير مدرب الزمالك بشأن قيادة منتخب مصر

خاص.. أشرف بن شرقي رفض التضحية بهذا المبلغ من أجل الزمالك.. تفاصيل

هتبقى جدة.. صور جديدة تكشف حمل ابنة أصالة في الشهور الأولى

ضربة قاصمة من القاهرة للدولار.. مصدر مسؤول يكشف عن مفاجأة للأخضر

موضوعات متعلقة

أحمد سعد: اختياراتي طلعت مظبطة حياتي وبفكر أعمل قصة حياة عمرو دياب| فيديو

الفيلم السعودي القصير “ليلى” يعرض في مهرجان زنجبار لأول مرة عالميا

الدنيا ايه .. أغنية ويجز الجديدة تتصدر تريند يوتيوب قبل حفل الليلة

نشأ فقيرا ونصب على جمهوره..قصة إنهاء مطرب كوري شهير حياته بشكل مفاجئ

إيرادات فيلم The Flash بعد أسبوع من عرضه في مصر والعالم

هل تنبأ مسلسل Simpsons بحادث الغواصة تيتان المفقودة؟| فيديو

أروى جودة تعلن موعد جنازة والدها

بعد صراع مع المرض.. وفاة والد الفنانة أروى جودة

ترشيحاتنا

قلادة النيل ودعوة لقمة العشرين| زيارة مودي للقاهرة تنقل العلاقات لمستوى استراتيجي

بعد أنباء اهتمام الأهلي.. الاتفاق السعودي ينسحب من صفقة نجم الوداد

بعد وساطته في صفقة مع بريجوجين .. بوتين يجري اتصالا هاتفيا مع لوكاشينكو

صادم..شاهد ما يحدث لجسم الإنسان عندما تلسعه نحلة.. فيديو

موبايلات أندرويد مش هتعرف تفرقها عن iPhone .. بسعر يبدأ من 3000 جنيه

بـ 400 ألف جنيه.. سيارات بتكنولوجيات متطورة لذوي الاحتياجات| صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هتبقى جدة.. صور جديدة تكشف حمل ابنة أصالة في الشهور الأولى

فيديو مروع ..صياد يرمي صنارته ليفأجا بتمساح يجري ورائه بأمريكا

ابنه شابة وتوأم .. معلومات عن أبناء ريهام حجاج بعد إنجابها اليوم

بعد استقبال توأمها .. أجرأ 10 صور لـ ريهام حجاج | شاهد

فيديو

لغز الغواصة تيتان..عمل إجرامي أم قضاء وقدر؟ والشركة المصنّعة تعلن عن وظيفة شاغرة..فيديوجراف

التسريب بـ100 جنيه.. شاومينج تنشر أسئلة الكيمياء وضبط طالب صور الامتحان

عريس يوجه تعهد لوالد عروسه في ليلة الزفاف يثير جدل على السوشيال ميديا..شاهد

رقصة والدة أصالة تثير الجدل في زفاف ابنها.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ