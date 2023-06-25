عروض استثنائية لمسرحية خطة كيوبيد في عيد الأضحى

نظراً للنجاح الكبير الذي حققه العرض المسرحي "خطة كيوبيد" على مدار 6 مواسم متتالية، بقاعة يوسف إدريس بمسرح السلام، فقد تقرر عرضه بدءاً من ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

ويستمر العرض لمدة شهر، بشكل يومي، في تمام الساعة السابعة على مسرح السلام، باستثناء يوم الثلاثاء، بأسعار تبدأ من 57 جنيه.

يأتي ذلك بعد تحقيق أرقام قياسية في إيرادات مسرح الدولة، بالإضافة لليالي العرض المتتالية لمدة 132 ليلة علي مدار 8 أشهر متواصلة، بحضور جماهيري كامل العدد.

وتناقش “خطة كيوبيد” العلاقة بين الرجل والمرأة في إطار يجمع بين التراجيديا والكوميديا. من بطولة عبد المنعم رياض، كريم الحسيني، نوال سمير، أمنية حسن، ديكور أحمد أمين، إضاءة أبو بكر الشريف، أزياء رباب البرنس، تنفيذ ديكور وأزياء مي كمال.

أيضاً موسيقى تامر عبد المجيد، مساعد مخرج تحت التدريب ياسمين علي، مساعد إخراج دعاء حسين، ومساعد إخراج تحت التدريب يوسف هاني، مخرج منفذ نور محيي فهمي، تأليف وأشعار عبد الله الشاعر، ومن إخراج أحمد فؤاد.