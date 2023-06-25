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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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قبل عيد الأضحى | تعرف على عقوبات إلقاء القمامة في الشوارع.. احذر

أرشيفية - إلقاء القمامة
أرشيفية - إلقاء القمامة في الشارع

إلقاء القمامة في الشارع .. من أهم السلوكيات المرفوضة أخلاقيا و دينيا، وبالرغم من ذلك لا يدري الكثير من الأشخاص خطورة إلقائها في غير أماكنها المخصصة، حيث أن أهم أضرارها هي زيادة التلوث البيئي ومن ثم التأثير بالسلب علي مستوى الصحة العامة للمواطنين.

و يزداد بكثرة سلوك إلقاء القمامة في الشارع، لا سيما في فترة الأعياد ، مما يؤثر علي المظهر الجمالي والحضاري للشوارع أيضا، ولهذا عاقب المشرع المصري علي القيام بهذا الفعل بعقوبات رادعة ..

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إلقاء القمامة فى الشارع.

 

عقوبة إلقاء القمامة في الشارع

 

تنص المادة 71 من قانون تنظيم إدارة المخلفات، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي مائة ألف جنيه كل من:

- ألقي أو تخلص من المخلفات غير الخطرة في غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك.
- فرز أو عالج المخلفات البلدية في غير الأماكن المخصصة لذلك.
- سلم المخلفات غير الخطرة إلي شخص أو منشأة غير مرخص لهما بذلك.

وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا، وفي جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب الجريمة، ودون إخلال بحقوق الغير حسني النية، وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا علي نفقته الخاصة.

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