بشرط واحد .. إعلان عاجل من أردوغان بشأن انضمام السويد لحلف الناتو

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، إن السويد يجب أن توقف الاحتجاجات في ستوكهولم من قبل أنصار حزب العمال الكردستاني، المحظور في تركيا، للحصول على الضوء الأخضر بشأن عضوية الناتو.

وقالت الرئاسة التركية في بيان، إن “أردوغان أبلغ الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرج، في مكالمة هاتفية أن تركيا لديها موقف بناء، لكن تغيير السويد لقوانين الإرهاب لتلبية مطالب أنقرة “لا معنى له” بينما ينظم أنصار حزب العمال الكردستاني احتجاجات في البلاد”.

وفي وقت سابق، قال رئيس البرلمان التركي، نعمان كورتولموش، إن تركيا لن توافق على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو”، حتى تفي ستوكهولم بالتزاماتها لمكافحة الإرهاب.

وحسب وسائل إعلام تركية، أكد كورتولموش، أن “أنقرة تتوقع من السويد اتخاذ خطوات ملموسة لمكافحة الإرهاب، خلاف ذلك، لن نوافق على الطلب".

وكانت 18 دولة من الدول الأعضاء بحلف شمال الأطلسي، بالتعاون مع دولة السويد الشريكة، والعديد من كيانات الناتو وخبراء صناعة الاستخبارات من جميع أنحاء الحلف، أجرت اختبارا لتحسين قدرتهم على جمع ومعالجة واستغلال ومشاركة المعلومات الاستخبارية من قاع البحر إلى الفضاء خلال تدريب “الرؤية الموحدة 2023”، في إطار أكبر تمرين استخباراتي مشترك للمراقبة والاستطلاع للناتو.