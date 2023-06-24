وزيرا خارجية تركيا وأمريكا يبحثان التوترات في روسيا

بحث هاكان فيدان، وزير الخارجية التركي، ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، تطورات "التمرد المسلح" في روسيا.

وأكدت تقارير رسمية في تركيا، مساء اليوم السبت، أن هاكان فيدان بحث مع بلينكن التطورات الأخيرة في روسيا، وذلك في اتصال هاتفي بينهما، بحسب بيان لوزارة الخارجية التركية.

وأفادت الخارجية التركية بأن الوزيرين ناقشا ملفات وقضايا إقليمية أخرى لم يتم الكشف عن تفاصيلها في البيان.

وتحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر الهاتف مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، وأطلعه على وضع البلاد في ظل محاولة التمرد المسلح.

وأشار الكرملين في بيان رسمي إلى أن الرئيس التركي "أعرب عن دعمه الكامل لخطوات القيادة الروسية". وقال مكتب أردوغان إن الأخير "أبلغ بوتين باستعداد تركيا للمساهمة بحل الوضع في روسيا".

وأجرى رئيسا روسيا وبيلاوروسيا، فلاديمير بوتين وألكسندر لوكاشينكو، محادثة هاتفية، صباح اليوم السبت، ناقشا خلالها الوضع الحالي في روسيا، حسبما ذكرت وكالة أنباء "بيلتا" نقلاً عن الخدمة الصحفية للرئيس البيلاروسي.