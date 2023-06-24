عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزيرا خارجية تركيا وأمريكا يبحثان التوترات في روسيا

هاكان وبلينكين
هاكان وبلينكين

بحث هاكان فيدان، وزير الخارجية التركي، ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، تطورات "التمرد المسلح" في روسيا.

وأكدت تقارير رسمية في تركيا، مساء اليوم السبت، أن هاكان فيدان بحث مع بلينكن التطورات الأخيرة في روسيا، وذلك في اتصال هاتفي بينهما، بحسب بيان لوزارة الخارجية التركية.

وأفادت الخارجية التركية بأن الوزيرين ناقشا ملفات وقضايا إقليمية أخرى لم يتم الكشف عن تفاصيلها في البيان.

وتحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر الهاتف مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، وأطلعه على وضع البلاد في ظل محاولة التمرد المسلح.

وأشار الكرملين في بيان رسمي إلى أن الرئيس التركي "أعرب عن دعمه الكامل لخطوات القيادة الروسية". وقال مكتب أردوغان إن الأخير "أبلغ بوتين باستعداد تركيا للمساهمة بحل الوضع في روسيا".

وأجرى رئيسا روسيا وبيلاوروسيا، فلاديمير بوتين وألكسندر لوكاشينكو، محادثة هاتفية، صباح اليوم السبت، ناقشا خلالها الوضع الحالي في روسيا، حسبما ذكرت وكالة أنباء "بيلتا" نقلاً عن الخدمة الصحفية للرئيس البيلاروسي.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مُتغيب من 8 أيام.. العثور على جثمان مُسن غارقًا في بحر شبين الكوم

الصور الأولى لـ حفل زفاف شقيق أصالة على أخت إعلامية شهيرة ..شاهد

صدمة لعشاق القلعة البيضاء .. بيراميدز يخطف نجمين من الزمالك

خد إذن أوسوريو | مصدر بالزمالك يعلن خبرًا مهمًا عن سيف جعفر

مش متزوجة.. تفاصيل جديدة عن أزمة صاحبة الفستان الأزرق.. وهوية ناشر الفيديو

رقم خرافي .. تعرف على سعر موبايل منى الشاذلي

استبعاد 7 نجوم | قائمة الأهلي لمواجهة السويس في كأس مصر

عاق .. والد حسام حبيب يهاجم ابنه بكلمات صادمة

موضوعات متعلقة

شركة ايطالية تفوز بعقدين بملياري دولار لتوسعة مصفاة ساتورب السعودية

الرئيس الفلسطيني: نتنياهو يتحمل كامل المسؤولية عن إرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين

CNN: الاستخبارات الأمريكية كانت على علم بانقلاب فاجنر على القيادة الروسية

بوتين يرفع الحد الأقصى لسن الخدمة التعاقدية في زمن الحرب لـ70 عاما

واشنطن تؤجل فرض عقوبات على فاجنر بسبب تمردها ضد روسيا | تقرير

بريجوجين: جنود فاجنر لم يتعرضوا لسفك قطرة دماء واحدة طوال مسيرتنا

قائد فاجنر: أصدرت أوامر لقواتي بالتراجع والعودة للقواعد منعا لإراقة الدماء

بيلاروسيا: انتهاء تمرد فاجنر ضد موسكو بعد تدخل لوكاشينكو

ترشيحاتنا

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكرشة؟.. النتيجة صادمة

فضل يوم عرفة 2023 .. ودعاؤه المستجاب وحكم صيامه وثوابه

طارق فهمى: كلمة الرئيس بقمة التمويل تأكيد على ضرورة تصويب مسار الاقتصاد

أحمد موسى : إنشاء مولات تجارية بـ سور مجرى العيون | فيديو

زعيم المعارضة الإسرائيلية: عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين تجاوز كل الحدود

أحمد موسى: عندنا رئيس إنسان بجد بيدي لكل واحد حقه.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد صحية للشاي بالليمون .. تعرف عليها

ماذا يفعل منقوع المر لبشرتك؟

ماما عايزاني أتجوز أحمد عز.. صور وضعت ميريهان حسين فى مأزق

ماذا يحدث عند وضع زيت جوز الهند على الرموش؟.. نتائج مبهرة

فيديو

خطوبة جوهرة لصاحب تريند كان عندي معزة | فيديو جراف

هرمون السعادة واختياراتي.. أغاني أفلام العيد على صفيح ساخن

الأضحية بالطيور.. تحدِ على الهواء بين شيخ أزهري وسعد الهلالي

الناقد محمد نبيل: تامر حسني نجم الشباك في الوطن العربي الآن| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ