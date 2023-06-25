تحذير عاجل من وقوع زلزال كبير في تركيا

حذر خبير الزلازال الياباني، يوشينوري موريواكي، من وقوع زلزال كبير في تيشركيه، وخاصة في منطقة مرمرة، مشيرا إلى أن خطوط صدع شرق الأناضول وبحر إيجة قد بدأت أيضا في الانهيار.

وقال موريواكي في ندوة حول التعايش مع مخاطر الزلازل عقدت في مقاطعة أفيونكاراهيسار بوسط الأناضول إن تيكركيي بلد زلزال، مثل اليابان.

وأشار إلى أنه من الضروري الاستعداد للنجاة من الزلزال بأقل قدر من الضرر، وقال موريواكي إنه على الرغم من أن 20 في المائة من الزلازل في العالم تحدث في اليابان، إلا أنها قللت من الأضرار التي يمكن رؤيتها من الزلزال بفضل التدريب والاستعدادات هناك.

وأوضح موريواكي: “شهدت اليابان زلازل خطيرة للغاية. في اليابان، الناس مستعدون تماما. ومع ذلك، فإن 60 في المائة من المباني في ترميكي هي منشآت غير مرخصة. يجب على السلطات التركية حل هذه المشكلة لتقليل الأضرار المحتملة من الزلزال".

وحذر موريواكي، بشأن زلزال محتمل في اسطنبول، من أنه من الممكن أن يحدث زلزال كبير في منطقة مرمرة.

وأضاف: "من المتوقع حدوث زلزال كبير في ترمرقية، خاصة في منطقة مرمرة. كما بدأت صدوع شرق الأناضول وبحر إيجة في الانهيار".

وشدد على أنه ينبغي توفير التثقيف بشأن الزلازل لسكان اسطنبول وسكان مناطق أخرى من البلاد ذات مخاطر الزلازل العالية.

وقال: "الاستعدادات تحتاج إلى تسريع. يمكن أن تستمر العملية بسرعة أكبر إذا تم إجراء التعديل التحديثي على المباني المعرضة للزلازل بدلا من إعادة بنائها”.

وضرب زلزال بقوة 7.6 درجة كارثي مقاطعة كوجالي الشمالية الغربية في عام 1999، مما تسبب في أضرار جسيمة وما يقرب من 18000 حالة وفاة.