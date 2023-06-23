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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد انتهاكات مستوطنين إسرائيليين للمصحف .. بيان عاجل من تركيا

أردوغان
أردوغان

أدانت تركيا، اليوم الجمعة، الاعتداء الذي قام به مجموعة مستوطنين على القرآن الكريم لدى اقتحامهم مسجدا في بلدة عوريف جنوبي نابلس في الضفة الغربية.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان رسمي:” ندين بشدة الاعتداء الذي قام به مجموعة من المستوطنين على القرآن الكريم، وننتظر تقديم مرتكبي جريمة الكراهية هذه إلى العدالة في أقرب وقت”.

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واعترضت تركيا الهجمات التي شنها المستوطنين في الضفة الغربية، مؤكدة على ضرورة التزام إسرائيل بمسؤولياتها في منع مثل هذه الاعتداءات.

وكان مستوطنان قد أقدما على تدنيس القرآن الكريم في انتهاك جديد ضد المقدسات الإسلامية، حيث قاما برمي نسخ من القرآن أمام مدخل مسجد في بلدة عوريف جنوب نابلس.

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