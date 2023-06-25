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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استعدادا لعيد الأضحى.. مياه البحيرة تشكل لجنة أزمات لمتابعة الشكاوى والطوارئ

صدى البلد

أصدر المهندس محمد سعيد نشأت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة تعليماته برفع حالة الطوارئ بكافة فروع الشركة، استعدادًا لعيد الأضحى المبارك.

ووجه نشأت، بتشكيل لجنة أزمات لمتابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن 125 على مدار 24 ساعة، لعرضها وحلها فورًا خاصة المشاكل المتعلقة بانقطاع المياه والكسر المُفاجئ بخطوط المياه ومشاكل الصرف الصحي.

وأكد  ضرورة التواصل مع المواطنين والتعرف على مشاكلهم والانتقال السريع إلى أماكن الأزمات في حالة وجودها، كما قرر إلغاء الإجازات لأصحاب الأعمال المرتبطة بالتشغيل والمتابعة، كما تم العمل بنظام الورديات المستمرة على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى التنسيق الكامل مع الجهات المسئولة.

ووجه، إدارة التوعية بالشركة لتكثيف حملات التوعية باستخدام المياه بمناسبة اقتراب عيد الاضحى المبارك ، بجميع مراكز ومدن محافظة البحيرة ، مشيرا إلى أن حملات التوعية تستهدف أصحاب محلات الجزارة، والمواطنين على حد السواء ، وذلك بهدف رفع الوعى المائى عن طريق نشر الإرشادات الى توضح الطرق الصحيحة للتخلص من مخلفات الأضاحي بالأماكن المخصصة لها وعدم القائها فى بالوعات الصرف الصحى والتى من شأنها أن تتسبب فى طفح مياه الصرف الصحى بالشوارع ،مناشداً المواطنين بضرورة ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها من الاهدار لضمان وصول المياه لجميع المواطنين فى جميع أنحاء المحافظة .

كما أِشار إلى جاهزية جميع قطاعات الشركة لاستقبال عيد الاضحى المبارك ، حيث يتم تطهير شبكات ومحطات رفع ومعالجة الصرف الصحى بكافة أنحاء المحافظة لزيادة قدرتها الاستيعابية وجاهزية جميع معدات الشركة ووضع خطة طوارئ بجميع المراكز ، علاوة على استقبال شكاوى المواطنين على مدار اليوم من خلال الخط الساخن 125 ، وسرعة توجيه فرق الطوارئ والعمل على الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين 
وشدد المهندس " نشأت" على ضرورة انتظام العمل بجميع المحطات والشبكات على مستوى المحافظة، واستمرار العمل بجميع المواقع التابعة للشركات، والمتابعة الميدانية لسير العمل، كما وجه برفع درجة الاستعداد القصوى لمجابهة أي مشاكل قد تظهر في الشبكات والمحطات.

فيما أكد على تواجد مديري الفروع والمحطات في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، ومتابعة مستمرة واتخاذ اللازم لتزيل أي شكاوى.
 

المهندس محمد سعيد نشأت رفع درجة الإستعداد القصوي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة عيد الأضحى المبارك محافظة البحيرة

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