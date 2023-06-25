نعمل وسط نيران.. عضو لجنة العفو الرئاسي يكشف عن قائمة الإفراج الجديدة

كشف كريم السقا عضو لجنة العفو الرئاسي، أن اللجنة مستمرة في عملها لحين انتهاء من هذا الملف وحله بشكل جذري وشامل وهو دورنا الأساسي، قائلا: “احنا شغالين في وسط نيران والموضوع معقد، حيث أننا نعمل وسط ضغوط من خشية أن يتسرب إلى الخارج من القوائم التي نرشحها إرهابي، حينها سنتحمل المسئولية”.

وأكد كريم السقا، خلال لقاء خاص مع “صدى البلد”، على هامش مشاركته في جلسة الحوار الوطني، أن الدقة والتأني في التعامل مع كل حالة تقدم لنا هو شيء مطلوب، وأيضًا التعاون مع الأجهزة المعنية سواء أجهزة أمنية وغيرها من أجل استكمال المعلومات وشيء مطلوب ويحتاج إلى وقت طويل.

الحوار الوطني ولجنة العفو الرئاسي

وتابع “عضو لجنة العفو الرئاسي”، “نحن جهة ليست فرض قرار.. دورنا استشاري سياسي، والتعامل مع الأجهزة يتم بناء على جداولهم الزمنية ورأيهم، وهو أمور تحتاج إلى مزيد من الوقت"، مضيفًا: “كل حالة من الحالات التي يتم التعامل معها لها خصوصيتها وهو ما يجعلنا في بعض الأسماء التي يتم طرحها تأخذ وقت”.

ووجه كريم السقا، التحية للأجهزة المعنية على دورها والجهود التي تبذلها بشكل يومي بالمشاركة في العمل على هذا الملف، حيث أنها تقوم بمجهود عظيم.

وحول عمل اللجنة في ضوء توصيات المشاركين في الحوار الوطني، والمطالبات المستمرة بمزيد من قوائم الإفراج، أكد “عضو لجنة العفو الرئاسي”، إن دور الحوار الوطني هو مكمل لعمل لجنة العفو الرئاسي في عدد كبير من الجوانب".

قائمة عفو رئاسي جديدة قريبا

وأضاف، قائلا: “من أجل إنهاء الملف بشكل كامل، نحتاج تعاون من الجميع ولا نحتاج لفكرة الضغوط غير المفهومة وتعميم الموضوع بشكل كبير حتى لا يتم استغلاله”.

وتابع: "من يتحدث عن رجوع الاخوان، فالإخوان جماعة إرهابية مصنفة في مصر ودول خارج مصر أيضًا، والإجراءات التي اتُخذت بحقها لا يمكن التراجع عنها"، وأضاف: “قضية الاخوان قضية الشعب المصري والشعب الذي خرج في 30 يونيو”.

وأكد، نعمل على كافة الجهات ولدينا أزمة في قانون الحبس الاحتياطي، والحوار الوطني بدوره المكمل لعملنا هو السبيل لتعديل القانون وإيجاد بديل للحبس الاحتياطي، حينها سنجد حل لأزمة لجنة العفو الرئاسي وحل المشكلة من جذروها وليس الوقوف على أسماء بعينها.

وتابع:" يجب أن يكون تعاون الجميع من أجل معالجة المشكلة من جذورها، وليس شخصنة الموضوع في أسماء بعينها، لأن شخصنة هذا الملف تحديدا ليست في مصلحة أي حد، ولكن التعامل معه بشكل لمعالجة الموضوعات من جذروها".

وحول التحضير، لقائمة عفو رئاسي جديدة في طريقها للخروج، أكد “عضو لجنة العفو الرئاسي"، أن اللجنة تعمل حاليا على قائمة جديدة ستكون في الخارج قريبا".