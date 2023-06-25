ختام ناجح لبطولات مصر الدولية للناشئين والسيدات وشمال أفريقيا للجولف فى سوما باى

اختتمت فعاليات بطولات مصر الدولية للناشئين والسيدات وشمال أفريقيا للجولف والتى اقيمت بالتعاون بين الاتحاد المصرى للجولف وفندق ذا كاسكيدز بملاعب نادى سوما باى جولف بمشاركة 12 دولة.



وشهد الختام رئيس منطقة شمال افريقيا للجولف للسيدات نادية زيوار وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للجولف ماهر وهيب ومحمد عطاالله ومدير عام فندق ذا كاسكيدز محمد فوزى.



وعقب انتهاء المنافسات اقيمت مراسم توزيع الجوائز للبطولات الثلاث بجانب بطولة كأس الراحلة مها السنوسى .



وحصل المنتخب المغربى اسود الأطلسى على لقب بطولة شمال إفريقيا للسيدات للفرق والفردى للاعبات ريم إمنى وسونيا بيحيى وعبيرطيبى على الترتيب من الاول للثالث.



كما فازت المغرب بلقب بطولة مصر الدولية للسيدات بعدما حصلت اللاعبة ريم إمنى على المركز الأول والميدالية الذهبية وتلتها الإماراتية إنتصار ريش فى المركز الثانى ثم سونيا بيحيى بالمركز الثالث.



وفى منافسات بطولة مصر الدولية للناشئين والناشئات حقق لاعبنا محمد ابو العلا ذهبية تحت 18 عاما متفوقا على الاردنى حمزة سلمان الذى حل ثانيا ثم التونسى ريان الجولى ثالثا.

وتوج لاعبنا عبد الرحمن الدفراوى بلقب تحت 13 عاما بعدما حسم البطولة لجانبه فى اليوم الثالث والاخير وتلاه ثانيا لاعبنا ايضا على سلامة وفى المركز الثالث الاردنى سالم العبد اللات.



وحصلت المغربية سونيا بيحيى على ذهبية الناشئات تحت 18 عاما وتبعتها مواطنتها عبير طيبى ثم اللاعبة السعودية لوجين خليل فى المركز الثالث.



بينما حصلت اللبنانية لارا بخور على ذهبية تحت 13 عاما ناشئات وتلتها اصغر لاعبات البطولة المصرية سحر مراد فى المركز الثانى والميدالية الفضية.



اما منافسات البراعم فقد فاز بمرحلة تحت 11 عاما مراد الرويشدة وتلاه ثانيا المصرى يوسف خليل وحصلت شذا ياسر على ذهبية البنات لنفس المرحلة.

وتحت 9 سنوات فاز الاردنى يوسف الرميح بالمركز الاول فيما حصلت ياسمين الحسينى على ذهبية البنات.



واشادت الوفود المشاركة بالتنظيم الرائع للبطولات الثلاث سواء فندق الاقامة ذا كاسكيدز او الملعب الذى استضاف المنافسات سوما باى جولف وكافة الإمكانيات المتوافرة والطبيعة الخلابة والخدمة التى فاقت ذات الخمسة نجوم من كل فريق العمل وهو ما يشجع على الحضور الى سوما باى مرات ومرات اخرى.



ومن جانبه وجه عضو مجلس إدارة اتحاد الجولف محمد عطاالله جزيل الشكر الى سوما باى وفندق ذا كاسكيدز سوما باى على الشراكة المثمرة للغاية مع الاتحاد المصرى للجولف لتحقيق المزيد من تنمية وتطوير رياضة وسياحة الجولف المصرية.

اضاف قائلا ان البطولات الثلاث حققت النجاح المنشود وقدمت افضل صورة رياضيا وسياحيا حيث استمتعت الوفود المشاركة باللعب على ملعب سوما باى جولف الذى قام بتصميمه جارى بلاير والشواطئ الجميلة الممتدة بطول11 كيلو متر فى سوما باى التى يحيط بها البحر من ثلاث جوانب بخلاف منطقة المارينا وساحة قيادة السيارات وغيرها من الإمكانيات المتميزة.

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