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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الناس عاوزة تعيد أفراحها.. أبو يكشف تعليقات الجمهور على أغنيته هوليلا

المغني أبو
المغني أبو

عبر المغني “أبو” عن سعادته بنجاح أغنيته الجديدة “هوليلا”، التي اقتربت من تحقيق مليون مشاهدة عبر يوتيوب، بعد حوالي أسبوع من طرحها. 

 

وقال أبو في تصريحات لموقع صدى البلد، إن الجمهور تفاعل مع أغنية هوليلا بشكل جيد، وكشف عن ألطف التعليقات التي تلقاها موضحا:" الناس بتقولي عاوزين نعيد أفراحنا عشان نحتفل عليها". 

 

وأشار “أبو” في تصريحاته، إلى أنه يعكف على الانتهاء من ألبومه الجديد الذي سيطرح تباعا خلال موسم الصيف، ويتكون من 7 أغنيات، موضحا أن خطوة الألبوم مهمة جدا ومميزة في حياة أي فنان. 

 

 

 

كما كشف “أبو” عن تعاونه في أغنية دويتو مع أحد المطربين، ورفض الإفصاح عن الاسم ليكون مفاجأة للجمهور، ولكنه متحمس لهذا العمل. 

 

أغنية "هوليلا" كلمات أبو ومحمد الشافعي، ألحان د.طارق نديم، توزيع هادز، وكان "أبو" قد أطلق عديد من الأغنيات الفردية الناجحة خلال السنوات الأخيرة، فيما يعد "فارق ع الكل" هو ألبومه الأول.

 

وجاء طرح أغنية "هوليلا" من خلال حفل كبير حضره عدد من الشخصيات العامة منهم المهندس نجيب ساويرس، الفنانة نيللي كريم، الفنان هشام ماجد، الإعلامية جاسمين طه زكي، الفنانة جومانا مراد، الفنانة سلمى أبو ضيف، المنتج طارق الجنايني، الإعلامية إنجي علي، الفنانة رزان مغربي، والإعلامية مريم أمين، الذين شاركوه الاحتفال بإطلاق الأغنية والإعلان عن الألبوم.

 

 كما طرح أبو في فبراير الماضي، أغنية "إلى حد ما" وهى التعاون الثانى بينه و الملحن محمد عتبانى حيث سبق وشارك أبو مع عتبانى في " أغنية " ييجي منها" من فيلم "هاشتاج جوزنى" والتى لاقت نجاحا كبيرا على المنصات الإلكترونية وموقع يوتيوب.

أبو المغني أبو الفنانة جومانا مراد هشام ماجد هاشتاج جوزني

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