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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أستاذ زراعة: توجد إنجازات بالقطاع في مصر يجب أن نثمنها

صدى البلد

قال الدكتور أحمد أبو اليزيد أستاذ الزراعة بجامعة عين شمس، إن هناك إنجازات يجب أن نثمنها مرتبطة بـ قطاع الزراعة،  وقطاع الزراعة في مصر هو قطاع مهم جدا ويعتبر قطاع أمن قومي، لكن مازال يواجه تحديات مرتبطة بأزمة كورونا وجموح أسعار الطاقة.

وأضاف خلال استضافته مع برنامج "الحوار الوطني" مع الإعلامية خلود زهران على شاشة "إكسترا نيوز"، أن وجود قاعدة عريضة لصناعة الأسمدة في مصر ساهمت في تغذية النبات وبالتالي لن يتأثر الإنتاج المحلي، وهناك دول كبرى تعاني حاليا من جنوح أسعر الأسمدة.

 الأمن الغذائي

ولفت إلى أزمة روسيا وأوكرانيا انعكست على الأمن الغذائي، لأن الدولتين هما مصدر الحبوب لمصر، وقد واجهت الدولة هذه الأزمة لم تشعر المصريين بأزمة الحبوب، لأن مصر تبنت خطة استراتيجية بتوفير احتياطات كبيرة من السلع الاستراتيجية.


وأوضح أن الدولة أيضا تبنت خطة هادفة لزراعة 3.5 مليون فدان، وعملت على التنسيق بين المشروعات للاستفادة منها، وزراعة الأراضي ومصانع التقاوي والعلف.

أزمة روسيا وأوكرانيا أزمة كورونا اسمدة أسعار الطاقة الإعلامية خلود زهران إكسترا نيوز

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