تنشيط السياحة: ترتيبات زيارة جوارديولا تتم علي أعلي مستوي

كشف عمرو القاضي، رئيس هيئة تنشيط السياحة، تفاصيل زيارة المدرير الفني الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي لمصر، موضحا أن الزيارة تأتي في أعقاب موسم ناجح له محليا وأوروبيا.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الترتيبات لزيارة جوارديولا كانت على أعلى مستوى.

وأكد عمرو القاضي، رئيس هيئة تنشيط السياحة، أن جواردولا زار مصر من قبل منذ نحو 20 عاما، ولكن هذه المرة زيارة أسرية من خلال إحدى شركات السياحة الخاصة.



واستطرد أن المدرب الإسباني طلب الخصوصية خلال زيارته إلى مصر، مشيرا إلى أن السوق الإسباني من أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى مدينتي الأقصر وأسوان.

وأكد عمرو القاضي، رئيس هيئة تنشيط السياحة، أنه تم إعداد برنامج ترفيهي حافل للمدرب الإسباني حيث شمل زيارة زار المعابد وخاض رحلة بالبالون الطائر وتستمر الرحلة من الأقصر إلى أسوان 3 أيام.

وأضاف أن المدرب الإسباني كان سعيدًا بزيارته إلى مصر التي سيكون لها مردود كبير على الترويج للسياحة المصرية، مؤكدا أن جوارديولا جاء إلى مصر بمحض إرادته ولم يتقاض أموال عن ذلك، ووثق الرحلة بكل مصداقية .