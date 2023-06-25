يوسف القعيد: فكر الإخوان يلغي إعمال العقل الإنساني

قال الكاتب الصحفي والروائي يوسف القعيد، إنه كتب مقالًا بعنوان "لا سمع ولا طاعة" ومُنع من النشر في جريدة الأخبار وقت حكم الإخوان.

وأضاف القعيد خلال حواره مع برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "أنا كتب المقال ردًا على عبارة كان يرددها الإخوان وهي السمع والطاعة وكأنهم مندوبين ربنا على الأرض".

الإخوان

وتابع: "السمع والطاعة أمر أساسي عند الإخوان، وكتبت المقال ردًا على منهج الإخوان في إلغاء العقل الإنساني ومنعه من التفكير والاجتهاد".

واستكمل: "هذا الأمر في القرى كان يتضخم جدًا ويتحول كأنه أمر إلهي وليس من الجماعة" موضحًا أن جماعة الإخوان كان لديها مندوبين في كل جرنال ومحطة وإذاعة وكانوا يعتبرون أن الإعلام في مقدمة المعركة مع المصريين.