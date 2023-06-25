يوسف القعيد: عاتبت محمد حسنين هيكل على مقابلة محمد مرسي

قال الكاتب الصحفي والروائي يوسف القعيد، إن عاتب الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل على مقابلة المعزول محمد مرسي.



وأضاف القعيد خلال حواره مع برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "هيكل قال لي إن هناك اعتبارات كثيرة لهذا اللقاء، وأن الاستماع وتوصيل رسالة إليه أمر شديد الأهمية لكن أن كنت مختلفًا معه في هذا الأمر".

ثورة 30 يونيو



وأكد القعيد أن الراحل محمد حسنين هيكل وقف مع ثورة 30 يونيو بشكل مطلق من اللحظة الأولى، ولم يتردد لحظة أو يسأل إلى أين ستصل تلك الثورة.



وتابع: "عينه دائمًا كانت على القوات المسلحة، حيث كان يراها رمانة الميزان في الواقع المصري منذ فجر التاريخ وحتى اللحظة".