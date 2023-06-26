يوسف القعيد: جماعة الإخوان كانت ضد الثقافة لأنها إبداع إنساني

قال الكاتب الكبير يوسف القعيد، إن اعتصام المثقفين تحول من وزارة الثقافة في الزمالك إلى ميدان التحرير، أيام حكم الإخوان.



وأضاف خلال لقائه الخاص ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، أن جماعة الإخوان كانت ضد الثقافة لأنها إبداع إنساني.



وأشار إلى أنه لا يوجد مثقف مصري في هذا الوقت لم يأتِ للإعتصام، وهذا أثبت لي مبكراً جداً أن الجماعة الإخوانية معادية للثقافة، وعبر تاريخها كله لم تنتج كاتب كبير، وفسر عداء الإخوان للثقافة أنه إبداع إنساني، وخاصة لو أن الإصادر من أحد ليس من الجماعة الإخوانية.

ضد مبدأ الإخوان الأساسي



وتابع: "كانت الثقافة والإبداع ضد مبدأ الإخوان الأساسي السمع والطاعة، لأن هناك أدباء كثيرين سبقوا الإخوان وقالوا نفس الكلام ولكنهم أبرياء من هذا الكلام، واعتقد أن لو علي أحمد بن كثير عاصر الإخوان سيكون ضدهم، لأنه كان مفكر ويستعمل عقله في طرح أمور كثيرة جداً لا يوافقون عليها، فبالتالي جماعة المثقفين المصريين العرب أبرياء تماماً من فكرة مناصرة الإخوان وأن لهم حق في التواجد بصورة أو أخري".