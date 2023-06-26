يوسف القعيد: خالد يوسف أبلغني باعتصام المثقفين واحتلال الوزارة

كشف الكاتب الكبير يوسف القعيد، عن كواليس بداية اعتصام المثقفين قبل 30 يونيو.



وقال خلال لقائه الخاص ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد،:"المخرج خالد يوسف هو من أبلغني بإعتصام المثقفين واحتلال الوزارة، وهو شخص مقدام وجريء ولديه إمكانيات عالمية ليست موجودة عن كثير من المثقفين، وطلب مني خالد يوسف تحديد المعاد لإحتلال الوزارة، وكنت أري كلمة "احتلال" على أنه خيال نتيجة الحراسة والأسلحة، وكان الإنذار الأول لتنبيه المصرين أن هناك جماعة ستغتصب هذا الوطن".

ميدان التحرير



وتابع:"ونقلنا اعتصام الثقافة إلى ميدان التحرير وسط انضمام آلاف من المواطنين، وكان الجميع ينضم بدون سؤال، مروراً بشوراع الزمالك وصولاً لميدان التحرير".