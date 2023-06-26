يوسف القعيد: إيناس عبد الدايم كانت ترى خطر الإخوان منذ البدايات

قال الكاتب الكبير يوسف القعيد، إن الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة سابقا، كانت ترى خطر الإخوان منذ البدايات.



وأضاف خلال لقائه الخاص ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،" من نبهني لخطورة هذا الوضع الدكتورة إيناس عبد الدايم، وكانت مديرة لدار الأوبرا، وكانت تري الخطر الحقيقي منذ البداية، والأوبرا مكان حساس ونشاطه يدفع من يؤمن بما يؤمن به الإخوان أن يأخذ إجراءات عنيفة ضده، وكانت إيناس عبد الدايم من الداعمات لفكرة اعتصام المثقفين، ولذلك تم إقالتها من منصبها".

ضد الإخوان



وأشار إلى أن بيان اتحاد الكتاب ضد الإخوان بمثابة الشرارة الأولي للثورة علي الجماعة، ومجرد وجود محمد مرسي في قصر الاتحادية يعطي لوزير ثقافة الإخوان شرعية، وكان بيان مهم ومبكر جداً قبل تحرك المصريين قبل الجماعة الإخوانية، وكان محمد سلماوي رئيس اتحاد الكتاب وكان المؤسس بعد أباظة لفكرة اتحاد كتاب مصر، وأخذ موقف يحسب له تاريخياً.



ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.