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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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القعيد: حريق الإخوان منزل «هيكل» كان تدميرًا لـ60 عامًا من تاريخ مصر

الكاتب الصحفي والروائي
الكاتب الصحفي والروائي يوسف القعيد

تحدث الكاتب الصحفي والروائي يوسف القعيد، على واقعة حريق برقاش على يد جماعة الإخوان والتي حدثت يوم فض اعتصام رابعة.


وقال القعيد خلال حواره مع برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز" إن محمد حسنين هيكل فقد تاريخه بسبب هذا الحريق، متابعًا: "برقاش بالنسبة لهيكل كانت العاصمة الروحية بتاعته والمكان اللي ميوديش فيه إلا اللي يحبهم، وكانت كل حياته".

يوم الحريق


وأضاف: "اعتقد أن هيكل كان يفكر أن تكون برقاش مكتبة تحمل اسمه بعد رحيله، ويوم الحريق يعتبر بروفة موت هيكل وكان أمرًا مؤسفًا، والحمدلله إنه مكانش هناك وقتها".


ووصف القعيد الإخوان في حريق برقاش بالتتار الذين دمروا 60 عامًا من تاريخ مصر والوطن العربي ومن تاريخ العالم وذكريات الدنيا كلها.

اعتصام رابعة الدكتور محمد الباز الوطن العربي تاريخ مصر العاصمة إكسترا نيوز محمد حسنين هيكل

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