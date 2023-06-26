يوسف القعيد : تعيين وزير الثقافة الإخواني كان تحديا لجماعة المثقفين

كشف الكاتب الكبير يوسف القعيد، عن شهادته على ثورة 30 يونيو وكواليس التهديدات التي تلقاها اعتصام المثقفين من الإخوان، وتفاصيل عتابه للكاتب الكبير محمد حسنين هيكل على لقائه بمحمد مرسي.



وقال خلال لقائه الخاص ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، إن تعيين وزير الثقافة الإخواني كان تحديا لجماعة المثقفين.

الوزير الإخواني



وأضاف أنه بعد أن جاء الوزير الإخواني كان هذا الاعتصام تسبب أن لا يضع قدمه في مكتب وزير الثقافة، وكان تعيين وزير الثقافة الإخواني كان تحدي لجماعة المثقفين تماماً ، سواء في القاهرة أو الأقاليم أو خارج مصر، وكذلك المثقفين العرب الذي تضامنوا مع الاعتصام.



وتابع:"وكان تحدي صارخ للمثقفين أن يكونوا مع جماعة الإخوان وإلا لن يكون هناك مثقفين، ووصلت لكل الناس بهذا المعني، وكانوا وضعوا رجالهم في كل مكان في وزارة الثقافة ولم يفعلوا ذلك في باقي الوزارات مثل الكهرباء وغيرها، ولكن فعلوا ذلك في الثقافة المعنية بالوعي وتكوين الهوية المصرية".