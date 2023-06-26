يوسف القعيد: الرئيس السيسى أنقذ مصر من مصير مجهول

قال الكاتب الصحفي والروائي يوسف القعيد، إنه يجب توثيق ثورة 30 يونيو حتى لو يوميات؛ لأنها أنقذت مصر والوطن العربي والأمة الإسلامية والعالم كله من مصير مجهول، ولم نكن نعرف إلى أين سيأخذنا وإلى أي مكان يذهب بنا وأي فكرة من الممكن أن تذهب بنا وتتركنا هناك.

وأضاف "القعيد"، خلال حواره مع برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن ثورة 30 يونيو يمكن توصيفها بأنها ثورة شعبية مكتملة الأركان.

أنقذوا مصر

وأكد أن قائد الجيش الفريق أول عبدالفتاح السيسي، والمجموعة التي كانت برفقته، ومنهم اللواء حسن الرويني، هم من أنقذوا مصر من مصير مجهول لو لم نُنقذ منه لما كنا نعرف هل سنكون نتحدث هذا الكلام الآن أم لا.

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