عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يوسف القعيد: الرئيس السيسى أنقذ مصر من مصير مجهول

صدى البلد

قال الكاتب الصحفي والروائي يوسف القعيد، إنه يجب توثيق ثورة 30 يونيو حتى لو يوميات؛ لأنها أنقذت مصر والوطن العربي والأمة الإسلامية والعالم كله من مصير مجهول، ولم نكن نعرف إلى أين سيأخذنا وإلى أي مكان يذهب بنا وأي فكرة من الممكن أن تذهب بنا وتتركنا هناك.

وأضاف "القعيد"، خلال حواره مع برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن ثورة 30 يونيو يمكن توصيفها بأنها ثورة شعبية مكتملة الأركان.

أنقذوا مصر 

وأكد أن قائد الجيش الفريق أول عبدالفتاح السيسي، والمجموعة التي كانت برفقته، ومنهم اللواء حسن الرويني، هم من أنقذوا مصر من مصير مجهول لو لم نُنقذ منه لما كنا نعرف هل سنكون نتحدث هذا الكلام الآن أم لا.

https://www.youtube.com/live/xko4AzsaA90?feature=share

الامة الاسلامية الدكتور محمد الباز الرئيس السيسي السيسي الوطن العربي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة وفاة طالب زفتي بعد امتحان الكيمياء.. تفاصيل

خالد الغندور يطرح سؤالا للجمهور بعد فوز الأهلي على منتخب السويس

بعد قليل.. مرتضى منصور يعلق على أزمة تعاقد بيراميدز مع سيف جعفر

بعد أزمة توقيعه لبراميدز.. والدة سيف فاروق جعفر: أبوه مايعرفش حاجة عننا

فنانة شهيرة تصدم جمهورها: اعتزلت الفن بعد ما أخويا مات قدام عيني

ابنة شابة وتوأم .. معلومات عن أبناء ريهام حجاج بعد إنجابها اليوم

هتبقى جدة.. صور جديدة تكشف حمل ابنة أصالة في الشهور الأولى

عاجل.. إلغاء حكم حبس سلمى الشيمي وإحالة القضية لمحكمة القاهرة

ترشيحاتنا

تطور جديد في منع الطائرات من الوصول للعاصمة الأمريكية.. تفاصيل

يوم التروية .. 8 فضائل لصيامه وهذه أعمال الحجاج فيه

الولايات المتحدة تمنع الطائرات من الوصول إلى العاصمة واشنطن

بئر غرس من عيون الجنة.. ما لا تعرفه عن مغتسل النبي

أكثر سيارة مبيعا في العالم خلال الربع الأول من 2023

الغيبة طالت.. تعرف علي أخر تسجيل صوتي للإعلامي الراحل وائل الإبراشي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة اقتصادية لعمل السينابون

جذابة ولافتة.. أسما شريف منير تثير الجدل بإطلالتها

بهوت شورت.. نادين نسيب تثير الجدل بإطلالة لافتة

يقترب من هذا السعر.. هيفاء وهبي تثير الجدل بفستانها |صور

فيديو

50 ألف قضية ضده.. دواء عالمي شهير يسبب السرطان

لغز الغواصة تيتان..عمل إجرامي أم قضاء وقدر؟ والشركة المصنّعة تعلن عن وظيفة شاغرة..فيديوجراف

التسريب بـ100 جنيه.. شاومينج تنشر أسئلة الكيمياء وضبط طالب صور الامتحان

عريس يوجه تعهد لوالد عروسه في ليلة الزفاف يثير جدل على السوشيال ميديا..شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ