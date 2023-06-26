عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم.. فريد يطرح أغنية كل ليل

فريد
فريد

يستعد الفنان فريد، لطرح أغنية جديدة بعنوان “كل ليل” عبر القناه الرسمية الخاصة به على موقع “يوتيوب” اليوم الإثنين.

 

وطرح فريد، مؤخراً أغنيته الجديدة التي تحمل اسم “يقال عنك"، كما طرح أغنية “نفس النهايات”.

أحمد فريد يحيي حفلا غنائيا في دبي .. الجمعة

أحمد فريد يتحدث عن حياته الفنية ومشاركته في مسلسل الأصلي

يذكر أنه علق المطرب أحمد فريد على نجاح أغنيته “بأمارة مين”، قائلا إنه يغني منذ صغره مثل اي شاب لديه موهبة ويحب الغناء.

وأضاف “أحمد فريد” خلال حواره التليفزيونى فى برنامج “الحياة اليوم” المذاع على قناة “الحياة” الفضائية، أنه اتجه للغناء داخل دار الاوبرا المصرية وقام بالغناء بداخلها لمدة 6 سنوات منذ كان سنه 19 عاما وحتي أصبح يبلغ 25 عاما.

 

وتابع المطرب أحمد فريد أنه خلال فترة غنائه داخل دار الاوبرا المصرية قام بالغناء في جميع المناسبات المهة، مشيرا الى انه قام بالغناء أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفلة مؤتمر الشباب.

 

وكانت الإعلامية ياسمين عز مقدمة برنامج «كلام الناس»، المذاع علي قناة «mbc مصر»، قد قامت بتغيير كلمات أغنية المطرب أحمد فريد «لو جاي في رجوع انساني»، موضحة أنه في وجودها لا يصح أن تقول حبيبة لحبيبها "انساني"، لأن مثل هذا الكلام يصيبها بالضيق.

 

وقالت ياسمين عز، خلال برنامج «كلام الناس» إنها جلست تحضر للأغنية في شكلها الجديد، حيث غيرت من بعض كلماتها؛ لإرضاء الرجال "الفرعون الصغير الكبير" حسب وصفها.

 

وكشفت ياسمين عز عن مفاجأة لضيف برنامجها المطرب فريد، الذي أعدت له ورقة تحتوي على الكلمات الجديدة للأغنية؛ لإرضاء الفرعون الصغير الكبير، موضحة أنه بذلك يكون هناك نسختين للأغنية نسخة للناس اللي مش عايزين يرجعوا.

فريد الفنان فريد كل ليل اليوتيوب يقال عنك الحياه اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد الغندور يطرح سؤالا للجمهور بعد فوز الأهلي على منتخب السويس

حقيقة وفاة طالب زفتي بعد امتحان الكيمياء.. تفاصيل

بعد قليل.. مرتضى منصور يعلق على أزمة تعاقد بيراميدز مع سيف جعفر

بعد أزمة توقيعه لبراميدز.. والدة سيف فاروق جعفر: أبوه مايعرفش حاجة عننا

ابنة شابة وتوأم .. معلومات عن أبناء ريهام حجاج بعد إنجابها اليوم

فنانة شهيرة تصدم جمهورها: اعتزلت الفن بعد ما أخويا مات قدام عيني

هتبقى جدة.. صور جديدة تكشف حمل ابنة أصالة في الشهور الأولى

عاجل.. إلغاء حكم حبس سلمى الشيمي وإحالة القضية لمحكمة القاهرة

موضوعات متعلقة

بعد تحقيق أغنية "يا عراف" 32 مليون مشاهدة .. زعيم يوجه رسالة مؤثرة لزوجته

14 يوليو .. كريم عبد العزيز ضيف محمود سعد

أخبار الفن.. زواج شقيق أصالة نصري وصور من عزاء والد أروى جودة

صور جديدة من حفل زفاف شقيق أصالة .. شاهد

طارق النهري يتعرض لأزمة قلبية ويدخل المستشفى .. تفاصيل

نجوم الفن في عزاء والد أروى جودة.. شاهد

أشرف زكي وعمرو يوسف وكندة علوش في عزاء والد أروى جودة .. صور

لبنى عبد العزيز ضيفة الفضائية المصرية أول أيام العيد

ترشيحاتنا

يوم التروية .. سر تسميته ومعناه وفضله

أبوظبي تشتري حصة من علامة نيو الصينية للسيارات الكهربائية

جدول مواعيد صرف مرتبات يوليو وأغسطس وسبتمبر .. تفاصيل

الحظ لم يتركها.. أسرار من حياة صفية العمري

بيراميدز يقدم عرضا رسميا للتعاقد مع أشرف بن شرقي

شقيق حسين الشحات يكشف كواليس مثيرة في تجديد عقده مع الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة اقتصادية لعمل السينابون

جذابة ولافتة.. أسما شريف منير تثير الجدل بإطلالتها

بهوت شورت.. نادين نسيب تثير الجدل بإطلالة لافتة

يقترب من هذا السعر.. هيفاء وهبي تثير الجدل بفستانها |صور

فيديو

50 ألف قضية ضده.. دواء عالمي شهير يسبب السرطان

لغز الغواصة تيتان..عمل إجرامي أم قضاء وقدر؟ والشركة المصنّعة تعلن عن وظيفة شاغرة..فيديوجراف

التسريب بـ100 جنيه.. شاومينج تنشر أسئلة الكيمياء وضبط طالب صور الامتحان

عريس يوجه تعهد لوالد عروسه في ليلة الزفاف يثير جدل على السوشيال ميديا..شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ