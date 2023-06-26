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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

فارس الصحراء.. خيل عربي أصيل تشعل السوشيال ميديا بجمالها.. شاهد

خيل عربي أصيل
خيل عربي أصيل

تصدر مواقع التواصل الاجتماعي خيل عربي أصيل تسمى "مزن البداير" تتسم بمواصفات جمالية نادرة.

ونشر مدرب الخيول ناصر عبدالله المنصوري مقطع فيديو لها يصف فيها سماتها المميزة التي جعلتها تفوز بالمركز الأول في العديد من المسابقات المحلية والعالمية وسمات الخيل العربي بشكل عام.

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وكتب: "الملكة كتارا.. مزن البداير، البطلة الذهبية ماري، في مهرجان كتارا الدولي للجواد العربي 2023".

وعدد سماتها المميزة، وغيرها من الخيل العربي الأصيل، وقال: "عام 2023 سيشهد العديد من مسابقات الخيل العالمية، مهرجان مونتيفالكو في إيطاليا، وبطولة البرازيل الوطنية لجمال الخيل العربية الأصيلة، وعرض ستروهن الأوروبي بألمانيا، وميلان ستريت المصري في إيطاليا".

الخيل العربي الأصيل

ويعد الفرس العربي الأصيل واحداً من أشهر أنواع الفروسية في العالم، ويتميز بجماله ورشاقته وسرعته الفائقة. ويعتبر الفرس العربي الأصيل رمزاً للتراث العربي ويحظى بشعبية كبيرة في المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي وجميع أنحاء العالم.

مزن البداير. خيل عربي أصيل

يُعرف الفرس العربي الأصيل بأنه فارس الصحراء، حيث تعد الصحراء بمناخها القاسي وظروفها الصعبة بيئة مثالية لتنمية مهارات هذا الفرس. ويتميز الفرس العربي بقوة جسده ومرونته، ويتمتع بذكاء عالٍ وحس رشيق، ما يجعله يتأقلم بسهولة مع أي بيئة وظروف مختلفة.

يتميز الفرس العربي الأصيل بجماله الفريد وعيونه الكبيرة والحادة التي تعبر عن ذكاءه وعزمه. ويتمتع بشعر ناعم ولون متنوع يتراوح بين الأسود والأبيض والرمادي والأحمر والأصفر، مما يجعله يبدو رائعاً وجذاباً في السباقات والعروض الفنية.

تتميز الفروسية العربية بأصالتها وتعدد استخداماتها، حيث يمكن استخدام هذا الفرس في الرياضة والسباقات والعروض الفنية والرحلات السياحية والاستخدامات العسكرية والأمنية. 

الخيل العربي التواصل الاجتماعي

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