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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبدالجليل: فوجئت بمشاركة الشناوي أمام السويس.. وكولر وراء تألق لاعبي الأهلي

صدى البلد

أكد محمد عبدالجليل نجم الكرة المصرية السابق، أن حسين الشحات يعشق النادي الأهلي منذ الصغر، وعندما كان في مصر المقاصة كان يتواجد في المدرجات، مشيرًا إلى أنه سعيد للغاية بالتجديد، والأمر لا علاقة له بالأموال، لأنه لو كان يبحث عن المال لأكمل مسيرته في العين الاماراتي.

وقال عبدالجليل في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "سعيد أيضا بتجديد عقد رامي ربيعة للغاية، فهو لاعب جيد وعندما يتم استدعاؤه للمشاركة يظهر بشكل جيد، وكان من الطبيعي أن يجدد ياسر إبراهيم لأنه المساك الأساسي بجوار محمد عبدالمنعم".

وأضاف: "يجب أن نوجه الشكر إلى مارسيل كولر، الذي نجح في اكتشاف وتطوير لاعبي الأهلي بشكل أكثر من رائع، والأهلي أمام منتخب السويس قدم مستوى رائع وهاجم بضراوة من كل اتجاه، لكن المنافس بذل أقصى جهد لديه وهو يلعب أمام فريق كبير".

وواصل: "فوجئت بعدم مشاركة محمد شريف، وتواجد محمد الشناوي بشكل أساسي أمام السويس وحرس الحدود، فمتي سيلعب مصطفى شوبير وعلي لطفي؟، كان من الأفضل مشاركة أحد الحراس البدلاء في هذه المباراة، لا يجب أن يخطئ كولر مثلما سبق وفعل بيتسو موسيماني".

وزاد: "يجب أن يقوم كولر بتجهيز الحراس، حتى لا يدخل في مأزق حال تعرض الشناوي لأي إصابة، وسعيد بمستوى أحمد قندوسي، بعد مشاركته في الشوط الثاني أمام منتخب السويس".

وأتم: "قلق بشأن محمد شريف، لماذا لم يشارك أمام منتخب السويس، أخشى أن يكون كولر غير مقتنع باللاعب في الفترة الماضية، كهربا أضاع العديد من الفرص السهلة، وطاهر محمد طاهر بدأ يلعب السهل، وهو ما جعله يسجل هدفا في حرس الحدود، وأصبح يلعب بايجابية أكثر من السابق".

الأهلى النادي الأهلي بيتسو موسيماني تجديد عقد رامي ربيعة

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