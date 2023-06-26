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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

الاحتفال بعيد ميلاد المخرج محمد فاضل بدار الاوبرا .. صور

عيد ميلاد المخرج
عيد ميلاد المخرج محمد فاضل

أحتفل اليوم، نجوم الفن بعيد ميلاد المخرج الكبير محمد فاضل، في سينما الهناجر بدار الاوبرا المصرية.

وحرص على التواجد كل من زوجته فردوس عبد الحميد، والفنانة سيمون، وعدد اخر من نجوم الفن.

 

وعرضت سينما الهناجر فيلم "حب في الزنزانة" للمخرج محمد فاضل، بطولة عادل إمام والسندريلا سعاد حسنى، تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني.

فيلم "حب في الزنزانة" بطولة عادل إمام، سعاد حسنى، يحيى الفخرانى، جميل راتب، عبد المنعم مدبولي، علي الشريف، محمد كامل، سامى مغاوري.

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ونعيمة الصغير، محمد شوقى، بدر نوفل، ماجدة زكى، محمد فريد، محمود مسعود، سعيد طرابيك، سوزان صالح، نعمات عبد الناصر، ليلى الإسكندراني ومن تأليف إبراهيم الموجي وإخراج محمد فاضل.
 

يذكر أن المخرج الكبير محمد فاضل ، من مواليد عروس البحر الابيض المتوسط الإسكندرية في 22 يونيو 1938. 

تخرج من كلية (الزراعة) وهي الكلية التي أشتهرت بدراسة العديد من الفنانين بها مثل: عادل إمام، صلاح السعدني، محمود عبدالعزيز، محسنة توفيق المنتصر بالله في المرحلة الثانوية كون فاضل فرقة مسرحية مع مجموعة من زملائه وكانوا يعرضون أعمالهم في الملاجئ. كان أول أعماله الدرامية المسلسل الشهير القاهرة والناس 1972 والذى لاقي نجاحاً كبيراً عند عرضه.  

 

كون ثنائياً فنياً مع المؤلف  أسامة أنور عكاشة فقدما معاً عدة مسلسلات منها:  أبنائي الأعزاء شكرا  1979،  وقال البحر 1982،  أبو العلا البشري بجزئيه 1985- 1996،  عصفور النار 1987،  الراية البيضا 1988،  أنا وأنت وبابا في المشمش 1989، النوة 1991.

 

لم يقتصر عمل محمد فاضل على التليفزيون فحسب بل إمتد إلى السينما أيضاً فقدم عدة أفلام منها:  شقة في وسط البلد 1975، حب في الزنزانه 1983، ناصر 56 1996، كوكب الشرق 1999. ئكه الهلالى 2006 لدواعى امنيه 2002 أدهم وزينات وأخواته البنات 2003 الجدير بالذكر ان اخر أعمال المخرج الكبير محمد فاضل هو مسلسل الضاحك الباكى بطوله الفنان عمرو عبدالجليل.

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