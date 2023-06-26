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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قبل ما تنزل من البيت .. تعرف على حالة المرور بالقاهرة والجيزة

حالة المرور
حالة المرور

قدم برنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الاولي تقرير عن حالة المرور بالقاهرة والجيزة وجاء التقرير بعنوان :" قبل ما تنزل من البيت.. جولة عن أحوال المرور من مناطق مختلفة في مصر".

وكشفت مذيعة القناة الأولى أن طريق الكورنيش به كثافات متحركة حتى منطقة وسط البلد، وأن طريق العتبة حتى بور سعيد أيضًا يشهد كثافة متحركة.

وأوضحت أن كوبري أكتوبر يشهد كثافة مرورية على الاتجاهين، وأن نفق الأزهر يشهد سيولة مرورية.

وأشارت إلي أن شارع مصطفى محمود و جامعة الدول العربية، وشارع السودان، بالجيزة، تشهد كثافة بسيطة.

 

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