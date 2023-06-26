نائبة: تسميم الكلاب والقطط بالجزيرة والمعادى يعرض الأعضاء والأطفال للموت

تقدمت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب بسؤال إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والسيد القصير وزير الزراعة والإستصلاح الزراعى بشأن قيام إدارة نادى الجزيرة ونادى المعادى بوضع مادة سامة لقتل الكلاب والقطط مما عرض كلاب الأعضاء وأطفال النادى للتسمم والموت وبمخالفة القانون رقم 4 لسنة 1994.

وقالت " الجزار " فى سؤالها : لقد داومت إدارة نادى المعادى ونادى الجزيرة بوضع سم أو كما يقولون مبيد حشرى لقتل القطط الضالة بحجة أنها تضايق الأعضاء عند تناول الأكل مؤكدة خطورة هذا التصرف على الإنسان خاصة الأطفال لو لعبوا وكلوا بدون غسل أيديهم واصفة هذا التصرف بغير الإنسانى لقتل القطط خاصة أنه أدى إلى قتل كلبين لأعضاء فى النادى كما أصاب عدد كثير من الأعضاء وأولادهم بأزمات نفسية من رؤية القطط وهى تتألم من السم والترجيع بالدم وشكل القطة أو الكلب وقت فراق الحياة.

واشارت النائبة سميرة الجزار إلى أن الكثير من أعضاء النادى يسألون من أعطى الحق لإدارة نادى الجزيرة والمعادى بوضع السم لقتل القطط والكلاب؟ ولماذا لم يتم مساءلة إدارة النادى على هذا الفعل المنكرحتى الآن؟ مؤكدة أن قتل الحيوانات الأليفة غير قانونى وغير إنسانى ويخالف المادة 45 من الدستور الذي ينص على أن "الدولة تكفل حماية الحيوان والرفق بالحيوان" ولذلك لا يجوز لإدارة أى نادى أن يعطى الحق لنفسه تسميم القطط والكلاب بحجة حماية أعضاء النادى من الإزعاج عند تناول الطعام!

وأكدت النائبة سميرة الجزار أن هناك العديد من التشريعات الدولية التي تجرم قتل الحيوانات مثل اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية التجارة الدولية كما أن العديد من الدول لديها قوانين تحظر الإيذاء والقتل للحيوانات المنزلية والبرية ، وأيضا في مصر عدة تشريعات تهتم برفق الحيوان من بينها قانون حماية الحيوانات رقم 4 لسنة 1994 والذي يحظر الإيذاء والتعذيب والقتل غير المبرر للحيوانات، كما ينص على توفير الرعاية اللازمة للحيوانات المصابة أو المريضة.

وقالت النائبة سميرة الجزار: ما قامت بها إدارة نادى المعادى ونادى الجزيرة بوضع السم بهدف قتل القطط الضالة جريمة يعاقب عليها خاصة أن المادة 357 من القانون نصت على عقوبة لاتزيد عن الحبس 6 أشهر مع الشغل وغرامة لا تزيد على 200 جنيه لكل من قتل عمدا أو سم الحيوانات المستأنسة أو أضر بها ضررا كبيرا وبالإضافة إلى ماسبق أحيط سيادتك أن تدخل الإنسان فى التوازن البيئي بقتل الحيوانات الأليفة الضالة يخل بهذا التوازن ويعرض الإنسان لأخطار غير محسوبة فى المستقبل

وتوجهت النائبة سميرة الجزار بعدد من الأسئلة وهى :من أعطى لإدارة نادى الجزيرة ونادى المعادي الحق بوضع السم فى حديقة النادى لقتل القطط والكلاب؟ وهل وضع إدارة النادى لافتة بأن الأرض مسمومة تحذيرا للأعضاء وحيواناتهم تبرأهم من المسؤلية والمحاسبة عن مقتل كلاب أعضاء النادى؟ وما هى الإجراءات والقرارات التى ستتخذها الوزارة مع إدارة نادى الجزيرة ونادى المعادى طبقا للقانون ؟ ومتى يتوقف القتل للحيوانات الضالة نهائيا وتنبيه المواطنين والمؤسسات والنوادى بأن سم القطط والكلاب أو قتلهم بالرصاص أو تعذيبهم جريمة يعاقب عليها القانون وهل الطب البيطرى سيعقم الكلاب والقطط بدلا من قتلهم؟ والتوقف نهائيا عن قتلهم؟ حيث أن ‏ الإستمرار فى قتل الكلاب والقطط سيخل بالتوازن البيئي وتزداد الثعابين وغيرها من الكائنات الضارة، بالإضافة الى ذلك فإن الكلاب الضالة هى التى تحرس منازلنا وسياراتنا من السرقة.