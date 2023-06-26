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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دمروا المنازل والطرق .. سلطات موسكو تعلن أضرار روسيا بسبب تمرد فاجنر

بوتين وقائد فاجنر
بوتين وقائد فاجنر

أعلنت السلطات الروسية، اليوم الإثنين، تضرر حوالى 19 منزلا وأكثر من 10 آلاف متر مربع من الطرق خلال التمرد المسلح الذي نفذته مجموعة فاجنر في روسيا.

 قال رئيس مقاطعة بافلوفسكي الأحد على تليجرام إن “19 منزلاً تضرر في القرية”، موضحا  أن هذه الأضرار وقعت “في أعقاب اشتباك دار بالقرب من إليزافيتوفكا، في مقاطعة بافلوفسكي، في 24 يونيو، عندما عبر رتل من مجموعة فاغنر منطقتنا”.

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وقاد رئيس مجموعة فاجنر، يفغيني بريغوجين، تمردًا مسلحًا واسعاً بين مساء الجمعة ومساء السبت على الأراضي الروسية بهدف الإطاحة بالقيادة العسكرية التي كان يخوض معها صراعًا مفتوحًا منذ عدة شهور.

وفي روستوف تضرر “أكثر من 10 آلاف متر مربع من الطرق”، بحسب رئيس البلدية أليكسي لوغفينينكو، وأشار المسؤول إلى أن “الفرق ستبدأ في إصلاح الأضرار اليوم. ومن المقرر الانتهاء من جميع الأعمال في غضون يومين”.

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