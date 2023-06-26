صاحب فكرة زيارة بيب جوارديولا: شخص متواضع وانبهر بالحضارة المصرية

قال صلاح عتريس صاحب فكرة زيارة المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي لمصر، إنه حرص مع فريقه على تقديم برنامج خاص لمدرب مانشستر سيتي الإنجليزي بطل أوروبا وإنجلترا، موضحًا: "قدمنا له جناحا ملكيا في أحد الفنادق الشهيرة بمصر، ونظمنا له زيارة خاصة في منطقة الأهرامات، ومنحنا له مفتاح المنطقة".

وأضاف عتريس، في مداخلة عبر تطبيق zoom ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى: "جهزنا له زيارات شاملة ومتنوعة في معالم إسلامية وفرعونية وهناك السياحة النيلية، ونظمنا له عشاءً أسطوريا في معبد الأقصر، وقدمنا له مزيجا بين الأكل المصري والأوروبي، وبخاصة أن لديه ابنة لا تأكل اللحوم، ومن ثم، فقد حاولنا أن يكون هناك تنوع في الأكل".

وتابع: "جوارديولا متواضع ومحترم وذكي بطريقة غير طبيعية، زار أكثر من دولة عربية ويعرف ثقافتنا وشعوبنا، كما أن اللسان المصري البسيط الذي يقابله في الشارع أبهره، وبخاصة عندما تحدثوا عن الرياضة معه، حيث تحدث مع المصريين بتواضع، والحضارة المصرية والأهرامات المصرية أبهرته، واستمع في مسجد محمد علي لمحاضرة زادت عن 40 دقيقة بكل اهتمام، واستخدم بعض الكلمات العربية في الكلام معه.. فمثلا عندما كان يستخدم بعض المصريين كلاكس السيارات كان يقول لهم خلاص خلاص، هو إنسان لطيف وأسرته مثقفة، ويقضون معا إجازة تاريخية، وستستمر الإجازة حتى 29 يونيو".