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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميا.. برشلونة يعلن ضم جوندوجان

صدى البلد

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الاثنين، التعاقد رسميا مع الألماني إلكاي جوندوجان، قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي، في صفقة انتقال حر.

رسميا.. برشلونة يعلن ضم جوندوجان

وقال برشلونة، في بيان على موقعه الرسمي: "توصل النادي إلى اتفاق مع الألماني إلكاي جوندوجان، للانضمام إلى الفريق بعد انتهاء عقده مع مانشستر سيتي".

وأوضح: "جوندوجان سيكون لاعبا في برشلونة لمدة موسمين حتى 30 يونيو 2025، مع خيار التمديد لموسم آخر، وتم تحديد قيمة الشرط الجزائي بـ400 مليون يورو".

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن جوندوجان اجتاز الكشف الطبي في برشلونة، يوم الأربعاء الماضي، قبل أن يوقع على عقود انتقاله مجانا.

وأوضحت أن جوندوجان بعد التوقيع، ذهب لقضاء إجازة قصيرة مع أسرته.

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