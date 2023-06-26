عبدالمسيح سمعان: الطاقة المتجددة أمل مهم جدا لكل العالم

قال الدكتور عبدالمسيح سمعان أستاذ الدراسات البيئية بجامعة عين شمس، ورئيس لجنة البيئة بالمجلس الأعلى للثقافة، إنّ الدولة المصرية لديها إرادة قوية لإحداث التغيير في ملف البيئة بعد ثورة 30 يونيو، مشددًا على أن الطاقة المتجددة أمل مهم جدا لكل العالم.

وأضاف سمعان، في حواره على القناة الأولى: "مصر لا تمثل أكثر من 68.% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون حول العالم، لكنها تعمل على خفض الانبعاثات، وهو ما يعني أنها دولة سباقة وتسبق الكثير من الدول فقي مجال تعير المناخ، حتى إن ترتيبها أعلى من الولايات المتحدة وتركيا في هذا الملف".

وتابع: "لدينا مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر، حيث افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي أول مصنع لإنتاجه في منطقة العين السخنة، فهو الصيحة الجديدة لمشروعات الطاقة، ومصر تسير في هذا الملف بخطى مميزة للغاية، كما وقعت بروتوكولات تعاون مع الاتحاد الأوروبي لأننا في منطقة قريبة من الاتحاد الأوروبي، وسيكون هناك استثمارات وتصدير لهذا الغاز".