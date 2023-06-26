أستاذ جامعي: ملف البيئة محط اهتمام من السيسي بعد ثورة 30 يونيو

قال الدكتور عبدالمسيح سمعان أستاذ الدراسات البيئية بجامعة عين شمس، ورئيس لجنة البيئة بالمجلس الأعلى للثقافة، إنّ ملف البيئة محط اهتمام كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد ثورة 30 يونيو، حيث بذل فيه مجهودا كبيرا جدا لم نشهده من قبل، وهو ما يظهر في حضوره معظم الفعاليات التي عُقدت في مجال البيئة حول العالم.

وأضاف سمعان، في حواره على القناة الأولى : "الرئيس السيسي حضر قمة باريس 2015 وحضر قمة جلاسكو 2021 وقمة بروكسل، وحضر قمة التمويل في باريس التي انعقدت مؤخرا، كما نظمت مصر في عهده cop 27".

وتابع: "هناك اهتمام غير عادي من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لأن البيئة حياتنا، فهي الماء والغذاء، وبالتالي، فلو أن لدينا مشكلة في تلك الموارد ستصبح مشكلة لكل المصريين، والرئيس عبدالفتاح السيسي يؤكد على جودة حياة المصريين، حتى يعيشوا في بيئة صحية وينتجون ويتعلمون ويتمتعون بهذه البيئة".