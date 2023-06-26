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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحيفة عبرية: إسرائيل تنوي تسيير رحلات جوية لسكان غزة عبر مطار رامون

مطار رامون الإسرائيلي
مطار رامون الإسرائيلي

قالت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الإثنين، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعتزم الموافقة على سفر سكان في قطاع غزة إلى تركيا عبر مطار رامون الإسرائيلي في منطقة النقب، مشيرة إلى أن أولى الرحلات قد تنطلق في يوليو المقبل.

وأضافت القناة العبرية في تقرير لها أن ذلك منوط بموافقة أجهزة الاحتلال الأمنية والمستوى السياسي في إسرائيل، لافتة إلى أن الرحلة تأتي ضمن "برنامج تجريبي" قد يتم اعتماده لاحقا.

وآوضحت القناة أن أجهزة الأمن الإسرائيلية تعمل على فحص هذا المخطط والاستعداد لاحتمال إخضاع فلسطينيين من غزة لإجراءات "فحص أمنية صارمة" قبل الصعود على متن الطائرة.

وأكدت أن هناك تخطيطا بالفعل لإطلاق رحلتين لنقل فلسطينيين من مطار رامون إلى تركيا، في يوليو المقبل.

وأشارت القناة إلى أن الرحلات ستكون متاحة أمام سكان من قطاع غزة الذين تزيد أعمارهم عن 35 عامًا، بموجب تصريح أمني خاص صادر عن سلطات الاحتلال.

وأضافت أن المسافرين سيصلون إلى مطار رامون بواسطة "سيارة لنقل الركاب ستنطلق من معبر بيت حانون (إيرز)".

وبحسب وسائل إعلام فلسطينية فأن المسافرين من قطاع غزة إلى الخارج ويحملون تصريحا للرحلات الخارجية، يتعين عليهم الوصول إلى الأردن (عبر معبر الكرامة) قادمين من معبر بيت حانون، ومن ثم السفر إلى الخارج من مطار الملكة علياء في الأردن.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد أطلقت برنامجا تجريبيا لسفر الفلسطينيين من مطار رامون إلى أوروبا، إثر ضغوط أميركية بهذا الشأن، وأول رحلة نظمت إلى لارنكا القبرصية في 22 أغسطس 2022.

سلطات الاحتلال الإسرائيلي تركيا مطار رامون الإسرائيلي منطقة النقب إسرائيل قطاع غزة فلسطينيين

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