عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس بعثة الأولمبياد الخاص اببرلين: أشكر السيسي على الدعم غير المحدود

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

علق الدكتور باسم تهامي رئيس بعثة الأولمبياد الخاص ببرلين، على تحقيق بعثة مصر 49 متنوعة، قائلا: "نحمد الله على هذا الإنجاز العظيم، رفعنا اسم مصر وحصدنا عددا كبيرا من الميداليات في 15 رياضة".

وأضاف تهامي، في مداخلة هاتفية على القناة الأولى: "بدأنا الإعداد لهذه المشاركة منذ اكثر من سنة ونصف السنة، نظمنا بطولات على مستوى كل محافظة، ثم نظمنا بطولة الجمهورية لاختيار ممثلي مصر في الأولمبياد الخاص".

وتابع: "بعدما اخترنا الأبطال جهزناهم طبيا للتأكد من سلامتهم ومقدرتهم على التحمل، ثم قمنا بعمل معسكر تدريبي للأفراد جميعا حتى نقيس مدى اعتمادهم على نفسهم، وأشكر الرئيس السيسي ووزيرة التضامن ووزير الشباب والرياضة على الدعم غير المحدود، كما أشكر سفارة مصر في برلين، حيث وفرت لنا دعما غير محدود، وكل ذلك برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي".

وواصل: "أنا سعيد من أجل لاعبينا الذين حققوا الإنجاز وتحدوا أنفسهم وحصلوا على 17 ميدالية و13 ميدالية فضية و19 ميدالية برونزية".
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل| لقطات أولية لانهيار مبنى سكني مكون من 13 طابقا بـ الإسكندرية

امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023|التصحيح الإلكتروني يكشف الأجزاء الصعبة وقرارات لإنقاذ الطلاب

انتهى تمامًا.. شوبير: قرار عاجل في الزمالك بشأن سيف جعفر

دعاء يوم التروية لغير الحاج .. أدركه بـ 6 كلمات جامعة حتى مغيب الشمس

500 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب وعيار21 الآن قبل العيد.. اشتري شبكتك بسرعة

البانيه نزل 25|تراجع جديد يضرب أسعار الدواجن بعد هبوط الأعلاف 9000 جنيه

العشرات تحت الأنقاض.. الصور الأولى لعقار الإسكندرية المنهار

شوبير: كولر أخطأ في هذا الأمر أمام منتخب السويس

ترشيحاتنا

ارتفاع عدد المصابين إلى 4 في عقار الإسكندرية المنهار

تقسيط ونقدي.. إجراءات التعاقد على الغاز الطبيعى لكافة الأغراض

واجهنا تحديًا .. رئيس الوزراء الروسي يدعو إلى الاتحاد خلف بوتين

جثة بها أثار خرطوش بالمرج.. الأمن يكشف لغز الجريمة ويضبط المتهم

مصرع شخص وإصابة أربعة في مشاجرة بالمرج

السعودية تؤمن الحجاج الصغار بهذه الطريقة.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوع من التوابل تمتص المتبقيات الدوائية باللحوم

رسالة مؤثرة من طفلة لهاني الناظر أشعلت السوشيال ميديا

أكلة العيد .. طريقة عمل حلويات المدبح

يختتم غدا.. ثقافة الدقهلية تواصل ليالي العرض المسرحي «العمى»|صور

فيديو

عملتي تريند فاشل.. مروة صبري تفتح النار على ميرهان حسين

مصرية ترى شبيه ابنها المتوفى بالحرم وأخرى تفاجأ بنجلها يقود الطائرة ..لحظات مبكية

وقف يتفرج على رقصها.. فتاة تحرج التيك توكر الألماني نويل

كل ما تريد معرفته عن قوات قديروف الشيشانية.. ذراع بوتين العسكرية «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ