برلمانية: صدور قانون الأحوال الشخصية سيقضي على مشكلات كثيرة

أكدت مها شعبان عضو مجلس النواب، أنها طالبت خلال مشاركتها في الحوار الوطني بسرعة إصدار قانون الأحوال الشخصية، لأنه قانون مهم جدا ينتظره الجميع، حيث سيتضمن حفظ حقوق الطفل والزوج والزوجة.



وأضافت شعبان، في حوارها على القناة الأولى : "هذا القانون سيقضي على الكثير من المشكلات، وطالبت بقانون ضد العنف الأسري وان تكون العقوبات شديدة، فهناك عنف نفسي وبدني وجنسي".



وتابعت: "أنا من ذوي الإعاقة، وبعضنا يتعرض للتنمر في الشارع، والعنف ضد الأشخاص ذوي الإعاقة هو أكثر عنف متداول، لأن الشخص لا يكون قادرا على الدفاع عن نفسه، وهناك عنف نفسي، فلو أن أحدا تعامل معي على أنني أقل منه فإنني أتعرض لأضرار نفسية كثيرة".