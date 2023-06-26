فرج عامر يعلن تحسن الوضع المالي لـ سموحة في الفترة القادمة

أعلن المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة، عن تحسن الوضع المالي للنادي خلال الفترة القادمة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب فرج عامر: "هام جدا ..سموحة في خلال شهر واحد فقط سوف يكون في أفضل وضع مالي بالنسبة لجميع أندية مصر".

ووجه المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة عدة نصائح لمتابعيه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب: "احترامي و تقديري للجميع ، وكل إنسان له وجهة نظر ورؤية طالما ليست ضارة بغيره أو مجتمعه ، لابد أن تحترم".

وأضاف: "لا تتسرع في حكمك على الناس قد تخسر عزيزاً .. وترفع رخيصاً".